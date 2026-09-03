Luis Díaz dévoile son favori pour le Ballon d'Or

Le Colombien Luis Díaz, star du Bayern Munich, a dévoilé son favori numéro un pour remporter le Ballon d'Or 2026.

Après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, marquée par 26 buts et 19 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues, Luis Díaz s'est exprimé sur le Ballon d'Or 2026 lors d'un entretien accordé à la chaîne « ESPN ».

Le joueur colombien, âgé de 29 ans et largement attendu parmi les prétendants après son excellente saison, a été interrogé sur les chances de Harry Kane de remporter ce prestigieux trophée.

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Il a déclaré : « C'est le meilleur au monde, sans aucun doute. Il l'a prouvé tout au long de la saison dernière, et il le démontre encore depuis longtemps. »

Il a poursuivi : « La vérité, c'est qu'il est capable de tout faire, comme je l'ai déjà dit. Je l'admire beaucoup car il ne commet aucune erreur. Il pousse ses coéquipiers à jouer, il court, il défend, il marque des buts, et il peut même marquer de loin. »

Il a ajouté : « Sa mentalité est formidable. Donc, pour moi, il est l'un des principaux favoris pour remporter le Ballon d'Or. J'espère qu'il le décrochera et que nous nous en réjouirons tous pour lui. »

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