Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, tacle Didier Deschamps au sujet de Robin Le Normand

Luis de la Fuente, qui a convoqué Robin Le Normand, en équipe d'Espagne, a profité d'une conférence de presse pour tacler Didier Deschamps.

A peine naturalisé espagnol, Robin Le Normand a été convoqué en équipe d'Espagne par Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja.

Ignoré par Deschamps, Le Normand a opté pour la Roja

Robin Le Normand, qui joue en défense à la Real Sociedad pourrait faire ses débuts officiels sous les couleurs de son pays d'adoption le 15 juin prochain lors de la demi-finale de la Ligue des nations entre l'Espagne et l'Italie.

Le vendredi 2 juin, le sélectionneur de la Roja a d'ailleurs profité de l'annonce de sa liste des joueurs retenus pour la Ligue des nations pour tacler Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui n'a jamais fait appel à Robin Le Normand. Ce dernier avait pourtant clamé son désir de jouer pour les Bleus en mars 2022.

De la Fuente tacle Deschamps

« Le Normand est un grand joueur qui a fait carrière ces dernières années à la Real Sociedad. Il a des stats objectivement exceptionnelles, un avenir fantastique à un poste où, en Espagne, je crois que nous avons besoin de footballeurs de ce niveau. Et si la France ne l'a pas appelé, c'est parce qu'elle ne l'a pas beaucoup vu », a expliqué De la Fuentes, taclant ainsi Didier Deschamps.

« Cependant, je regarde tous les championnats, je regarde beaucoup le football français, le football italien, nous regardons tous les championnats et nous ne manquons pas les bons joueurs. Et dans le cas présent, je suis heureux que nous ayons eu la possibilité d'avoir Robin, parce que je pense qu'il va devenir un footballeur fantastique. C'est un footballeur fantastique, avec un parcours très prometteur », a ajouté le coach de la Roja.

La veille de la déclaration de Luis de la Fuente, Didier Deschamps s'était justifié sur le fait de ne jamais avoir convoqué Robin Le Normand : « Il a un parcours atypique, on le suivait depuis un moment. Ce n'est pas un joueur qui joue dans un grand club européen, et il ne prend pas beaucoup de place dans l'espace médiatique. Mais il est performant depuis plusieurs saisons. C'est son choix et je lui souhaite le meilleur avec la sélection espagnole. »

Des propos qui ont donc fait réagir Luis de la Fuente mais aussi la Real Sociedad, qui estime être un grand club européen. « Une des caractéristiques des champions est l'humilité. La Real a été championne et a eu de grands champions. Allez Real (en français), Allez @LN_Robin ! », a tweeté le club basque.