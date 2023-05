Equipe de France : Robin Le Normand naturalisé espagnol et prêt à jouer pour la Roja

Le défenseur français Robin Le Normand a été naturalisé espagnol et est désormais sélectionnable en équipe d'Espagne.

Après Aymeric Laporte, un deuxième footballeur français vient d'être naturalisé espagnol. Il s'agit de Robin Le Normand, né le 11 novembre 1996 à Pabu dans les Côtes-d'Armor.

Robin Le Normand naturalisé et désormais sélectionnable par la Roja

La naturalisation du défenseur qui évolue à la Real Sociedad depuis 2016 a été officiée ce mercredi 24 mai au journal officiel espagnol.

Boletín Oficial del Estado

« Sur proposition du garde des sceaux en réponse aux circonstances exceptionnelles survenues à M. Robin Aime Robert Le Normand, et après délibération du conseil des ministres en sa séance du 23 mai 2023, je viens ici accorder la nationalité espagnole par lettre de naturalisation à Monsieur Robin Aimé Robert Le Normand, avec résidence civile forale au Pays Basque », peut-on lire dans le communiqué.

En mars 2022, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, Robin Le Normand avait manifesté son envie de jouer avec l'équipe de France. Malgré plusieurs bonnes saisons à la Real Sociedad, le défenseur n'a jamais été convoqué chez les Bleus par Didier Deschamps.

Le Normand a renoncé aux Bleus et veut jouer pour la Roja

Robin Le Normand a finalement décidé de représenté l'Espagne en mars 2023 et d'entamer les démarches pour être naturalisé.

« C'est clair que je suis français, ma famille est française, mais quand on regarde ma carrière... Où j'ai été formé, où j'ai réalisé mon rêve d'enfant ? C'est ici, en Espagne. Là où j'ai été formé pour être professionnel, c'est ici, à la Real Sociedad. Je suis ici depuis huit ans et je ne vais pas convaincre tout le monde, mais il ne s'agit pas de ça non plus. Je suis très content, c'est une fierté et ce que je veux, c'est de défendre ce maillot », avait confié Robin Le Normand à nos confrères espagnols de Movistar+ à cette époque.

L'Espagne jouera ses prochains matches au mois de juin à l'occasion de la phase finale de la Ligue des nations. La Roja sera opposée en demi-finale à l'Italie le 15 juin. En fonction de son résultat, elle affrontera en finale ou lors du match pour la 3e place le vainqueur ou le perdant de la rencontre entre les Pays-Bas et la Croatie.

Robin Le Normand pourrait être convoqué par Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja à l'occasion de cette Ligue des nations. Si tel est le cas, Le Normand pourrait former la charnière centrale avec Aymeric Laporte, lui aussi né en France et naturalisé espagnol.