Luis Campos se rapproche du Real Madrid

Les Merengue espèrent faire venir Luis Campos à Madrid, lui qui a déjà mené des missions de scouting pour le club.

Le Real Madrid est en passe de conclure un accord avec le très réputé directeur sportif Luis Campos. Goal a appris que de nouvelles discussions étaient prévues la semaine prochaine.

Les Merengue sont en train de se remodeler après une première campagne sans trophée depuis le mandat de Manuel Pellegrini en 2009-2010. Les changements sont nombreux sur et en dehors du terrain dans la capitale espagnole, avec Zinédine Zidane qui a déjà quitté son poste d'entraîneur principal alors qu'il lui restait encore un an de contrat.

Des sources ont révélé à Goal que les discussions avec Campos, qui a occupé un rôle de recruteur et d'analyste tactique pour les géants de la Liga sous José Mourinho, sont en cours depuis au moins deux mois.

Les deux parties ont tenu à s'assurer que la planification de l'avenir ne perturbe pas les efforts sur le terrain. Campos et ses représentants ont le plus grand respect pour Zidane et souhaitaient que Madrid se concentre pleinement sur sa fin de saison.

Cela s'est avéré difficile, ce qui a conduit le légendaire entraîneur français à quitter son poste. Le Portugais entretient des liens étroits avec le président des Blancos, Florentino Perez, et le directeur général, José Angel Sanchez, depuis plus de dix ans.

L'homme de 56 ans, qui a occupé le poste de directeur du football à Lille, en Ligue 1, a été mis au courant des projets à long terme de Madrid. Son succès en France, où ses derniers employeurs ont remporté un titre inattendu cette saison, a été remarqué par les Espagnols.

L'article continue ci-dessous

Il est également impossible d'ignorer qu'il a joué un rôle important dans le succès de Monaco, qui a remporté le titre national et atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2017.

Il est resté proche de Kylian Mbappé depuis qu'il a quitté son poste au Stade Louis II, et cette relation présente un intérêt évident pour le Real. L'attaquant champion du monde, qui évolue désormais au Paris Saint-Germain, reste une cible de choix pour le Real.

Tout avantage qu'ils peuvent obtenir dans la poursuite du joueur de 22 ans, qui approche de la dernière année de son contrat actuel au Parc des Princes, sera accueilli favorablement à Madrid.