L'UEFA prévoit un comité exécutif mardi prochain

Les instances du football européen ont annoncé la tenue d'un comité exécutif pour décider quelle option choisir pour la suite de la saison.

L'UEFA a annoncé qu'elle se réunirait la semaine prochaine pour discuter à nouveau de la conclusion de la saison 2019-2020 et de la gestion de la crise due au coronavirus.

Le football à travers le continent a été complètement paralysé par la pandémie de Covid-19, toutes les ligues majeures ainsi que les compétitions de la et de la étant reportées pour des raisons de sécurité publique. Aucune décision ferme n'a encore été prise quant à la manière de conclure les saisons, ni si les résultats devront être annulés ou homologués.

Jeudi, le 23 avril, l'UEFA a annoncé que son comité exécutif se réunira par vidéoconférence pour discuter des derniers développements concernant l'impact de l'épidémie de coronavirus sur le football européen. Les sujets incluront les résolutions possibles des compétitions de l'UEFA cette saison et la meilleure façon d'organiser la Ligue des champions et la Ligue Europa lors de la campagne 2020-21.

Il a également été annoncé que les secrétaires généraux de l'UEFA - les représentants de leurs 55 associations membres - se réuniront également le mardi 21 avril prochain pour examiner les évolutions des compétitions nationales et européennes. Il s'agira notamment de savoir si les championnats doivent être abandonnés ou maintenus, si le classement actuel doit être pris en compte, et comment organiser au mieux la saison prochaine et qui devrait être les représentants nationaux dans les compétitions continentales.

Les réclamations et les rumeurs sur la manière dont l'UEFA résoudra cette situation sans précédent ont été nombreuses ces dernières semaines, l'organisation a dû démentir avoir fixé au 3 août la date butoir pour l'achèvement de la Ligue des champions cette année.