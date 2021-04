L'UEFA devrait se réunir pour déterminer l'avenir de la Ligue des champions pour Man City, Chelsea et le Real Madrid

Le trio de clubs est parmi les 12 à s'inscrire pour la Super League, avec des suggestions qu'ils pourraient être expulsés de la C1 cette saison.

L'UEFA devrait s'entretenir sur l'avenir immédiat de la Ligue des champions pour la fin de cette saison à la suite de l'annonce ayant eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi confirmant la création d'une Super League. Mardi, l'UEFA se réunira pour déterminer si oui ou non le trio de clubs impliqués dans la Super League encore en lice en Ligue des champions cette saison sera expulsé de la compétition, selon les informations de Goal et Spox.

Manchester City, Chelsea et le Real Madrid devraient disputer les demi-finales à partir du 27 avril, tandis que le demi-finaliste du Paris Saint Germain fait partie des clubs à avoir refusé de participer à l'ouverture de la nouvelle Super League. Dans l'état actuel des choses, Chelsea devrait se rendre au Real Madrid pour son match aller le 27 avril avec le match retour qui se tiendra à Stamford Bridge une semaine plus tard.

Manchester City devrait affronter le PSG à partir du 28 avril, son match aller devant se jouer au Parc des Princes. Le match retour ayant lieu une semaine plus tard chez les Cityzens. Le président danois de la FA, Jesper Moller, membre du Comité exécutif de l'UEFA, a révélé lundi qu'il pensait que les trois équipes impliquées dans la Super League pourraient être expulsées de la Ligue des champions d'ici vendredi.

Le PSG, seule équipe encore en lice à ne pas être incorporé dans la Super League

Manchester City, Chelsea et le Real Madrid ne sont que trois des 12 équipes à s'être engagées en tant que fondateurs de la Super League. Ils sont également en compagnie de Liverpool, Manchester United, Tottenham et Arsenal pour ce qui est des clubs évoluant en Premier League, mais aussi du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid en Liga ainsi que des équipes italiennes de la Juventus, de l'AC Milan et de l'Inter Milan.

Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le PSG font partie des autres équipes à avoir été prévenus pour une place en Super League, mais tous les trois ont confirmé leur engagement envers le système actuel pour le moment. L'ensemble des clubs français ont pour le moment affirmé leur opposition à la nouvelle Super League proposée par les douze clubs européens. Même son de cloche pour les clubs allemands, puisque le RB Leipzig s'est joint au Borussia Dortmund et au Bayern Munich dans leur démarche.

La Super League n'a pas fini de faire parler d'elle. D'autant plus que le secrétaire général de la compétition s'est livré dans les colonnes de Le Parisien et a affirmé que la compétition est prête à débuter dans cinq mois : "Nous sommes prêts à nous asseoir autour d’une table, on ne demande qu’à dialoguer. En cas de désaccord ? Tout pourrait aussi commencer dans cinq mois".