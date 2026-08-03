Louis van Gaal envoie un signal limpide à la KNVB

Louis van Gaal a réagi auprès de Voetbal International aux rumeurs autour de son intérêt pour le poste de sélectionneur des Pays-Bas. Le manager de 74 ans souligne qu’il n’y a encore eu aucun contact avec la KNVB, mais laisse les options ouvertes.

Plus tôt dans la journée, De Telegraaf avait révélé que Van Gaal lui-même serait ouvert à un quatrième mandat comme sélectionneur des Pays-Bas. Des discussions n’ont donc pas encore eu lieu, la KNVB étant actuellement très occupée avec Michael Reiziger.

« Je veux toujours aider la KNVB, comme j’ai aussi voulu le faire à l’Ajax », a désormais réagi Van Gaal lui-même auprès de VI. « Et avec un tel groupe, il y a évidemment des possibilités. Je pense aussi que les Pays-Bas pourraient éventuellement encore devenir champions d’Europe ou du monde, car 95 % de la sélection joue à l’étranger et souvent dans de bons clubs. »

Van Gaal s’étonne de la manière dont les choses se passent à la KNVB et chez les entraîneurs néerlandais, puisqu’un successeur idéal au départ de Ronald Koeman ne parvient toujours pas à être trouvé. Arne Slot et Erik ten Hag avaient déjà refusé le poste auparavant.

« La seule chose qui se passe, c’est qu’ils ne peuvent encore obtenir personne pour le moment et alors mon nom refait surface », a poursuivi Van Gaal. « Je trouve cela incroyable, d’une certaine manière. »

« Il y a quatre ans, lors de la Coupe du monde au Qatar, nous avons perdu aux tirs au but en quarts de finale et “on” trouvait que notre football n’était pas assez bon. Et ces gens me voient maintenant comme l’homme idéal ? », a expliqué Van Gaal pour exprimer son incrédulité.

« Mais bon, je ne sais donc absolument pas ce que veut la KNVB et j’ai déjà été sélectionneur à trois reprises, donc si je fais encore un jour quelque chose comme entraîneur, il ne faudra probablement pas chercher ça aux Pays-Bas. Même si, avec moi, on ne sait jamais. Je me sens plus en forme qu’il y a quatre ans. »