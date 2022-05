Lorient se maintient, Metz double Saint-Etienne, Bordeaux presque en Ligue 2

A l'occasion de l'avant-dernière journée de Ligue 1, six clubs étaient encore concernés par le maintien : Troyes (15e avec 37 points), Clermont (16e avec 36 points), Lorient (17e avec 34 points), Saint-Etienne (18e avec 31 points), Metz (19e avec 28 points) et Bordeaux (20e avec 27 points et qui pouvait uniquement viser la place de barragiste).

Et après des matches très animés et de nombreux rebondissements, trois clubs ont assuré leur maintien : Troyes, Clermont et Lorient.

Trois équipes maintenues, trois équipes en lice pour les barrages

Troyes (battu 3-1 sur ses terres par Lens) et Clermont (défait 1-0 à Strasbourg) ont profité des mauvais résultats de leurs poursuivants.

Car pendant que Lorient est allé faire match nul 0-0 à Bordeaux, sauvant sa place en Ligue 1 et condamnant pratiquement les Girondins à la Ligue 2, Saint-Etienne s'est incliné à domicile contre Reims (1-2).

Vainqueur d'Angers 1-0, Metz est la seule équipe du bas de tableau à avoir gagné et en profite pour devenir barragiste à la place de Saint-Etienne.

Conséquence, Metz, Saint-Etienne et Bordeaux ne peuvent plus se maintenir directement et vont se disputer la 18e place, synonyme de barrage contre un club de Ligue 2 (Auxerre, Paris FC ou Sochaux).

Lors de la 38e et dernière journée Metz se rendra au Parc des princes pour y défier le PSG, tandis que Saint-Etienne et Bordeaux se déplaceront respectivement à Nantes et Brest.

Les Messins auront l'avantage de la différence de buts si les trois équipes venaient à terminer à égalité de points lors de la dernière journée : -29 pour les Lorrains, -35 pour les Verts et -41 pour les Girondins.

Le classement du bas de tableau de la Ligue 1 à l'issue de la 37e journée

15e : Troyes, 37 points

16e : Clermont, 36 points

17e : Lorient, 35 points

18e : Metz, 31 points

19e : Saint-Etienne, 31 points

20e : Bordeaux, 28 points