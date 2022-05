L'AC Ajaccio retrouve la Ligue 1, QRM jouera les barrages L2/National

Avant cette 38e journée et dernière journée de Ligue 2, on connaissait déjà le champion, Toulouse, et les deux relégués : Dunkerque et Nancy.

Mais il restait du suspense puisqu'il fallait déterminer le club qui allait accompagner Toulouse en Ligue 1 ainsi que l'identité de l'équipe qui allait devoir passer un barrage face au troisième de National 1 pour tenter de rester en Ligue 2.

Ajaccio s'offre le champion et retrouve la Ligue 1

En haut du classement, l'AC Ajaccio était à la lutte avec l'AJ Auxerre pour la deuxième place, synonyme de montée directe en Ligue 1. Avant cette ultime journée, l'ACA avait un point d'avance sur l'AJA.

Et dans un stade François-Coty en fusion (8000 spectateurs), les Corses ont battu Toulouse 1-0, grâce à un penalty de Nouri en première période (28e).

L'ACA retrouve l'élite, quittée à l'issue de la saison 2013-2014, pour la première fois depuis huit ans.

De son côté, Auxerre a battu, en vain, Amiens, 2-1, et aura une deuxième chance de retrouver l'élite avec les barrages L2/L1.

QRM barragiste, Rodez assure son maintien

En bas du classement, deux clubs étaient encore concernés par le maintien : Rodez, 17e avec 40 points et Quevilly-Rouen, 18e avec 37 points.

Il fallait un miracle pour QRM afin d'éviter les barrages et il n'a pas eu lieu. Car si les Normands ont battu Dunkerque (3-1), Rodez n'a pas flanché de son côté en battant Caen 2-0 (buts de Céléstine et Kérouédan.

Les résultats de la 38e journée de Ligue 2

AC Ajaccio – Toulouse: 1-0

Auxerre – Amiens: 2-1

Guingamp – Le Havre : 2-1

Nancy – Pau : 2-3

Nîmes – SC Bastia : 0-2

Niort – Valenciennes : 1-2

Paris FC – Grenoble : 2-0

Quevilly-Rouen – Dunkerque : 3-1

Rodez – Caen : 2-0

Sochaux – Dijon : 2-2

Le programme des barrages L1/L2

Match 1 : mardi 17 mai, à 20h30

Paris FC (4e de Ligue 2) – FC Sochaux (5e de Ligue 2)

Match 2 : vendredi 20 mai, à 20h30

AJ Auxerre (3e de Ligue 2) - Vainqueur du match 1

Match 3 (aller) : jeudi 26 mai, 19h00

Vainqueur des barrages de Ligue 2 contre le 18e de Ligue 1

Match 3 (retour) : dimanche 29 mai, 19h00

18e de Ligue 1 contre le vainqueur des barrages de Ligue 2

Le programme des barrages L2/National

Match aller le mardi 24 mai, à 20h30

Villefranche-Beaujolais (3e de National) – Quevilly-Rouen (18e de Ligue 2)

Match retour le dimanche 29 mai, à 16h00

Quevilly-Rouen – Villefranche-Beaujolais