L'opération dégraissage commence au Barça

Plusieurs joueurs sont proches de la sortie attendant de recevoir des offres ou de subir une baisse de salaire qui leur permettra de rester.

Le Barça est dans une situation financière très délicate. Avec plus de 1 000 millions de dettes et bien plus de dépenses que de revenus, le club a besoin de plusieurs ballons à oxygène pour sortir d'une crise économique qui touche directement le côté sportif. En fait, cela touche tellement le sportif que, pour le moment, le club a déjà recruté deux joueurs qui étaient en fin de contrat avec leur club, réalisant ainsi des économies sur le transfert.

Le Barça a signé gratuitement Sergio Agüero et Eric Garcia, sans payer la moindre indemnité de transfert à Manchester City, les deux joueurs étant en fin de contrat, un fait qui ne s'était pas produit depuis l'arrivée de José Manuel Pinto à l'été 2008, lorsqu'il est arrivé libre du Celta de Vigo.Si finalement, comme il semble écrit, le Barça parvient à recruter Memphis Depay, il sera le troisième joueur libre à débarquer au FC Barcelone cet été.

Et il aurait pu y en avoir un quatrième si Georginio Wijnaldum n'avait pas finalement préféré l'offre du Paris Saint-Germain à celle du club catalan. L'attaquant néerlandais qui est en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais pourrait finaliser son transfert avec l'équipe Blaugrana ces prochains jours, précisément au cours d'une semaine où la priorité du club catalan est de réorganiser les contours de son effectif, notamment dans la section des départs.

De moins en moins d'intouchables au Barça

Il y a plusieurs joueurs qui sont sur le départ. Ronald Koeman, déjà confirmé dans l'exercice de ses fonctions par Joan Laporta pour être l'entraîneur de la saison à venir, ne compte pas sur six joueurs : Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho et Matheus Fernandes, une liste à laquelle s'ajoute Neto, qu'il a décidé de partir pour ne plus continuer à être la doublure de Marc-André Ter Stegen.

Il sera difficile pour le Barça de trouver une issue pour certains d'entre eux, comme Pjanic et Umtiti. Tous deux ont un salaire élevé, respectivement 16 et 14 millions nets annuels, mais aussi en raison de leurs performances lors de la dernière saison. Souvent blessé depuis la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti continue d'avoir de graves problèmes de cartilage au genou gauche. Junior et Braithwaite auront des offres et Coutinho, malgré le fait que sa réputation ait chuté, aura également des prétendants, même si le club ne récupérera pas l'investissement placé en lui. Matheus est un dossier à part. Il partira, quelle que soit la proposition.

Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Clément Lenglet et Antoine Griezmann ne sont plus considérés comme intouchables. Certains d'entre eux sont des poids lourds dans le vestiaire, mais leur salaire oblige Laporta et Mateu Alemany à s'asseoir avec eux pour négocier. Il leur sera proposé une adaptation aux circonstances du club, bien que si une offre intéressante arrive, elle sera étudiée, toujours avec l'accord du joueur. Ce groupe peut également être rejoint par Dest, Piqué, Riqui Puig, Trincao, Emerson Royal et, s'il ne prolonge pas son contrat bientôt, Ousmane Dembélé, à qui l'entité demande une décision urgente sur son avenir, son contrat se terminant en juin 2022.

Il fait partie de la liste des intouchables, dans laquelle figurent Leo Messi, Ronald Araujo, Ansu Fati, Pedri González, Frenkie de Jong et les nouveaux arrivants Eric Garcia et Sergio 'Kun' Agüero. Marc-André ter Stegen est un cas à part et cela dépendra exclusivement de la volonté du gardien et des opportunités sur le marché des transferts qui se présenteront. En principe, l'Allemand n'a pas l'intention de quitter le FC Barcelone.