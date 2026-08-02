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FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM Getty Images
Daniel Buse

Traduit par

Loin de Barcelone : un buteur de premier plan devrait finalement rester fidèle à la Bundesliga

Bundesliga
F. Asllani
RB Leipzig
Hoffenheim

Longtemps annoncé du côté du FC Barcelone et du Borussia Dortmund, il devrait désormais rester en Bundesliga : Fisnik Asllani est tout proche d’un transfert au RB Leipzig. L’attaquant n’a déjà plus pris part au stage de préparation du TSG Hoffenheim. Mais pour finaliser ce deal à 30 millions, les Roten Bullen doivent sans doute encore remplir une condition importante liée à l’effectif.

Fisnik Asllani, de la TSG 1899 Hoffenheim, serait tout proche d’un transfert chez le rival de Bundesliga, le RB Leipzig.

C’est ce que rapporte le quotidien Bild. Selon cette information, l’international kosovar n’a pas fait le déplacement avec la TSG pour le stage de préparation en Autriche, afin de finaliser son transfert chez le club saxon. L’absence de l’attaquant a été confirmée par Hoffenheim via les réseaux sociaux.

Selon le journal, le RB ne doit plus s’entendre qu’avec Asllani sur le salaire. Leipzig activerait ainsi la clause libératoire de 30 millions d’euros pour l’attaquant, à condition de se séparer auparavant d’un autre avant-centre afin de libérer une place à Asllani dans l’effectif. Avec Romulo, Conrad Harder et le talent Samba Konate, le RB dispose actuellement de trois numéros 9, dont l’un doit partir pour qu’Asllani puisse arriver.

Où Fisnik Asllani aurait-il pu signer ?

Ces derniers mois, Asllani a également été régulièrement associé au Borussia Dortmund et au FC Barcelone. Son agent, Ayman Dahmani, avait déjà confirmé en mars qu’il y avait eu des discussions avec le Barça. Du côté de Dortmund, Asllani était évoqué comme une possible alternative à Serhou Guirassy, qui disposait lui aussi d’une clause libératoire, mais qu’aucun grand club n’a activée. Il semble donc que le BVB devrait également aborder la saison prochaine avec Guirassy, et Leipzig a pu s’attacher les services d’Asllani.

Fisnik Asllani Hoffenheim 2025Getty Images

Asllani a rejoint Hoffenheim chez les jeunes en provenance de l’Union Berlin. Après deux prêts à l’Austria Vienne et à Elversberg, le joueur de 23 ans a explosé à Sinsheim : en 43 matches de Bundesliga avec la TSG, il totalise dix buts et neuf passes décisives. Avec le Kosovo, il a disputé 16 sélections (quatre buts), après avoir auparavant également porté les couleurs des équipes de jeunes de la Fédération allemande.

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