Lloris : "C'est un privilège de travailler avec Mourinho"

Le champion du monde 2018 a avoué qu'il est formidable de travailler l'expérimenté entraîneur portugais au fort caractère.

Le gardien de but de et de l'équipe de , Hugo Lloris, voit comme un «privilège» d'avoir l'opportunité de travailler avec Jose Mourinho au quotidien. Le Portugais, qui a entraîné Porto, , le , l' et dans une brillante carrière sur le banc de touche, a succédé à Mauricio Pochettino à la tête des Spurs en novembre dernier. Le champion du monde 2018 pense qu'il a la chance de travailler avec quelqu'un qui possède à la fois une grande personnalité et une riche expérience.

"Il est super. C'est un personnage. Alors forcément, à travers les médias, on peut avoir des a priori mais lorsqu’on l’a au contact au quotidien, à l’intérieur d’un centre d’entraînement… Je trouve que c’est quand même un privilège", a-t-il déclaré à Eurosport. "Il a entraîné tellement de grandes équipes, tellement de grands joueurs. Il a un vécu, une expérience, également un nombre de trophées dans son armoire assez important. Lorsque l'on est joueur, je pense que c’est une chance de pouvoir être à ses côtés car il y a plein de choses à apprendre".

Âgé de 33 ans, l'ancien portier de l'OGC Nice et de l'Olympique Lyonnais n'a pas connu la meilleure saison de sa carrière. Hugo Lloris a souffert d'une grave blessure au coude entre le mois d'octobre et de janvier l'ayant empêché de jouer. Il a fait son retour avec les Spurs en commençant en tant que titulaire fin janvier lors d'une victoire 2-1 sur Norwich. Hugo Lloris est ensuite monté en puissance au fil des rencontres jusqu'à s'approcher de son meilleur niveau.

La dernière sortie des Spurs en championnat a été un match 1-1 contre à l'extérieur le 7 mars avant que la pandémie de coronavirus n'oblige la à suspendre le championnat comme l'ensemble des championnats européens. Malgré une saison difficile, Tottenham est huitième du classement avec 41 points, à sept points de Chelsea, quatrième, dernière place synonyme de qualification pour la .

Les Spurs ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 10 mars, après avoir subi une défaite 3-0 à l'extérieur contre le , trois semaines après avoir concédé une défaite 1-0 à domicile lors du match aller. Ils ont également traversé une crise pendant la pandémie de coronavirus, le club devant effectuer une mise au point après le non respect des règles du confinement par certains de ses joueurs et de José Mourinho qui s'est excusé après avoir été repéré en train de rompre le confinement pour tenir une session d'entraînement dans un parc public.