Liverpool - Virgil van Dijk : "Leeds va causer beaucoup de problèmes"

Buteur face à Leeds (4-3), Virgil van Dijk n'oublie pas les difficultés rencontrées face à cette très bonne équipe, dont il a salué la prestation.

a entamé par un succès son parcours en championnat. Samedi, les Reds ont pris la mesure de Leeds United (4-3). Une victoire compliquée... Bien que rejoints trois fois à la marque, les champions d’ ont su assurer les trois points, gênés par une équipe de fidèle aux principes dictés par son entraîneur Marcelo Bielsa. Les visiteurs ont joué comme ils le faisaient en Championship, à savoir sans complexe et avec beaucoup de transmissions et d'intensité dans les courses.

"C'est totalement ce que nous attendions de Leeds"

Auteur du deuxième but des Reds à Anfield, Virgil Van Dijk n'a pas été des plus rassurants défensivement. Le Néerlandais le concédait aisément au sortir de la rencontre : Leeds a les moyens de poser de sérieux problèmes à bon nombre d'équipes en . "C'est totalement ce que nous attendions de Leeds. Parfois, nous aurions pu faire mieux, mais le plus important, ce sont les trois points. Leeds va causer beaucoup de problèmes aux équipes à cause de leur façon de jouer. Nous leur en remercions", a-t-il déclaré à BBC Match of the Day. Le défenseur central s'attendait toutefois à une rencontre difficile, et a conscience que l'équipe de Jürgen Klopp a encore du travail.

"J'ai apprécié la victoire à coup sûr. Nous savions que ça allait être très intense et nous savions que ça allait être difficile. C'est tôt dans la saison et il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Nous allons y travailler", a ainsi prévenu l'ancien de face aux médias britanniques, déterminé.

Liverpool, Klopp satisfait de ses troupes

Pour rappel, Jürgen Klopp a lui aussi félicité Leeds United pour sa prestation. "Les gens qui connaissent le football se doutaient que Leeds pourrait nous poser des problèmes parce qu'ils peuvent en poser à tout le monde. Ils nous en ont posés, on a pris trois buts donc c'est qu'on a fait des erreurs, mais ils nous ont forcés à faire ces erreurs", a pour sa part analysé l'entraîneur de Liverpool. Ce rendez-vous promettait du spectacle. Autant dire que personne n'en a été déçu... Bien au contraire, on en redemande !