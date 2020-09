Liverpool, Klopp satisfait de ses troupes

Jurgen Klopp, le coach de Liverpool, a été élogieux envers ses joueurs après la victoire contre Leeds United (3-1).

a entamé par un succès son parcours en championnat. Ce samedi, les Reds ont pris la mesure de Leeds United (4-3). Une victoire compliquée, mais méritée quand même. Bien que rejoints trois fois à la marque, les champions d’ ont su assurer la victoire, au grand bonheur de leur entraineur.

Après la rencontre, Jurgen Klopp a félicité ses hommes pour le résultat obtenu, mais il les a surtout complimentés pour le visage qu’ils ont affiché. L’Allemand a principalement aimé la manière dont son équipe a répondu aux problèmes posés par l’adversaire.

« Par moments, on a joué un football exceptionnel »

« Les gens qui connaissent le football se doutaient que Leeds pourrait nous poser des problèmes parce qu'ils peuvent en poser à tout le monde. Ils nous en ont posés, on a pris trois buts donc c'est qu'on a fait des erreurs, mais ils nous ont forcés à faire ces erreurs. Nos erreurs étaient flagrantes, donc on va travailler sur ça et s'améliorer. Mais par moments on a joué un football exceptionnel et ce n'était pas évident pour un premier match de la saison », a-t-il déclaré à la fin du match au micro de BBC.

Le manager des Reds a aussi avoué être surpris par le fait que sa formation mais aussi celle de Bielsa aient tenu le rythme physiquement jusqu’au coup de sifflet final du match. « On n'avait pas fait une préparation où on a tout survolé. Tout le monde a pu voir l'intensité qu'on a mise dans le match. On était prêt au combat, c'était un point qu'on voulait démontrer et les garçons l'ont fait. Et si le score avait été de 3-3, j'aurais dit la même chose », a assuré Klopp.