Premier League : Jamie Carragher ne voit personne capable d'arrêter Manchester City

L'excitante et haletante course à trois au sommet de la Premier League n'aura pas fait long feu. Après le Boxing Day qui s'est terminé ce dimanche par le match nul des Reds sur la pelouse de Chelsea, pour les équipes étant dans la course au titre, Manchester City compte dix points d'avance sur son dauphin. Les Cityzens semblent impossible à arrêter cette saison, même lorsque les hommes de Pep Guardiola ne brillent pas, ils l'emportent.

Face à Arsenal, Manchester City était mal embarqué mais s'en est finalement sorti grâce à un penalty de Riyad Mahrez avant que Rodri n'offre la victoire à son équipe au bout du temps additionnel. La réussite du champion en somme. Alors que le lendemain, Chelsea et Liverpool, les deux principaux rivaux de Manchester City, n'ont pas réussi à se départager, offrant un boulevard aux Cityzens vers un nouveau titre de Premier League. Sauf si Manchester City connaît un trou au cours de cette seconde partie de saison, ce à quoi ne croît pas une seconde Jamie Carragher.

Johnson pense que Liverpool peut faire signer Haaland

Sur l'antenne de Sky Sports, l'ancienne légende de Liverpool a indiqué que pour lui, après le match nul entre Liverpool et Chelsea, personne ne pourra rattraper Manchester City cette saison : "Manchester City peut-il être rattrapé ? Non, je pense que Manchester City va gagner le championnat, je ne vois pas Liverpool ou Chelsea réduire cet écart. Si Liverpool avait gagné à Chelsea et obtenu les deux points supplémentaires, et s'ils avaient gagné leur match en retard contre Leeds, comme on pouvait s'y attendre, alors l'écart avec Manchester City serait de six points, ce qui serait très difficile".

Manchester City plus complet que Liverpool et Chelsea

"Une fois que l'écart dépasse ce chiffre, et qu'il faut trois matches pour rattraper Manchester City, je ne le vois pas du tout. Liverpool a été bon en attaque cette saison, Chelsea a été bon en défense, mais Manchester City est aussi bon que ces deux-là dans ces domaines, et en termes de contrôle du jeu. C'est la grande différence", a ajouté Jamie Carragher.

Sadio Mané et Liverpool croient encore au titre

L'ancien joueur de Liverpool avoue que chaque point compte dans une course avec Manchester City : "Combien de fois Sir Alex Ferguson a-t-il dit qu'en étant à cinq ou six points du leader le 1er janvier, Manchester United aurait une chance de remporter le titre ? J'ai l'impression que cela a changé maintenant. On a presque l'impression d'être dans la course dès la fin de la trêve internationale en novembre. Lorsque Liverpool a perdu deux points à Tottenham, cela n'aurait pas dû être un mauvais résultat, mais aujourd'hui, cela semble tellement important parce que Manchester City prend 90 ou 100 points. Les équipes ne peuvent pas se permettre de faire des matchs nuls, même contre de grands rivaux à l'extérieur, alors qu'elles pouvaient le faire par le passé".

"Liverpool a pris l'avantage 17 fois cette saison, mais n'a gagné que 12 fois"

"Quand vous êtes mené 2-0 par l'un de vos grands rivaux, vous devez être déçu. Je pense qu'au final, Liverpool sera content d'avoir pris un point, et cela s'est vu dans les changements qu'ils ont effectués en seconde période en faisant sortir [Sadio] Mane et [Diogo] Jota. Mais c'est la raison pour laquelle Liverpool ne gagnera pas le championnat cette saison. Liverpool a pris l'avantage 17 fois cette saison, tout comme Manchester City, mais City a gagné chaque match. Liverpool n'en a gagné que 12. Ce qui manque à Liverpool aujourd'hui, par rapport à la saison où il a remporté le titre, c'est la maîtrise d'un match de football", a conclu Jamie Carragher.