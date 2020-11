Liverpool - Van Dijk blessé, Alaba pour se consoler ?

Privé de Virgil Van Dijk, absent jusqu'à la fin de la saison, Liverpool pourrait profiter de la situation incertaine de David Alaba cet hiver.

Non prolongé par le , David Alaba est pressenti pour se rendre à pendant la fenêtre de transfert de janvier.

En effet, Jürgen Klopp devrait se montrer actif lors du mercato pour faire venir des renforts défensifs après la grave blessure de son métronome défensif Virgil Van Dijk, gravement touché aux ligaments du genou lors du derby de la Mersey face à (2-2) et dont la saison est d'ores et déjà terminée.

Après cette blessure, Liverpool a également vu Fabinho et Joel Matip déclarer forfait, offrant à Nat Phillips et Rhys Williams des opportunités d'impressionner. Ils ont attiré l’attention au cœur de la défense des Reds, mais une option plus expérimentée sera probablement recherchée à la fin de l’année pour bien figurer en C1.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Après Thiago Alcantara, au tour de David Alaba ?

David Alaba est peut-être un candidat que Jürgen Klopp considère et l'Autrichien pourrait conclure un contrat avec Liverpool dans quelques mois, après la venue du milieu de terrain Thiago Alcantara. Pour Mario Basler, ancienne gloire du Bayern Munich, la piste est plus que crédible pour le défenseur polyvalent.

LOSC - Christophe Galtier : "Ma fierté, c'est de voir ce groupe évoluer"​

"Peut-être qu'il ira à Liverpool. Ils ont de gros problèmes avec la blessure de Van Dijk et sa rupture du ligament croisé. Il est censé être absent pendant longtemps, et je pense qu'il y a un grand besoin au poste de défenseur central", a-t-il déclaré. Le président du club, Karl-Heinz Rummenigge, a maintenant admis qu’un accord en vue d'une prolongation paraît peu probable, même si les champions allemands n’ont pas encore jeté l’éponge de préserver leur couteau suisse au sein de leur effectif.