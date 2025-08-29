Liverpool va péter le record des transferts !

Pour ceux qui cherchent à profiter des mouvements financiers de ce géant du football, un bonus paris sportifs peut s'avérer être une excellente occasion d'accroître leurs mises tout en s'amusant avec les tendances du mercato.

Les Reds, qui ont encerclé l'attaquant suédois tout l'été, seraient sur le point de présenter une offre officielle ce week-end, le Telegraph affirmant que les prochaines 48 heures seront cruciales.

L'équipe d'Eddie Howe a lutté avec acharnement pour résister à la vente de son talisman, mais des signes commencent à montrer que le club se prépare à vivre sans lui. Newcastle a déjà conclu un accord de 69 millions de livres sterling (93 millions de dollars) pour l'attaquant de Stuttgart Nick Woltemade, un international allemand très apprécié, considéré comme un remplaçant à long terme d'Isak. Outre Woltemade, Howe étudie d'autres renforts offensifs, notamment Jorgen Strand Larsen (Wolves) et Yoane Wissa (Brentford).

Les Magpies ont fixé le prix d'Isak à 150 millions de livres sterling (202 millions de dollars), espérant ainsi repousser les prétendants ou en tirer le meilleur parti. L'offre initiale de Liverpool, de 110 millions de livres sterling (148 millions de dollars), a été rapidement rejetée plus tôt ce mois-ci, mais le club de la Merseyside est déterminé à tester la détermination de Newcastle avec un nouveau contrat d'une valeur de 130 millions de livres sterling, hors bonus. Des sources suggèrent que le montant total pourrait se rapprocher du prix demandé par Newcastle grâce à des primes liées aux performances, ce qui en ferait l'un des contrats les plus coûteux de l'histoire de la Premier League.

En coulisses, les relations entre Isak et Newcastle se sont considérablement dégradées. L'attaquant, arrivé au club il y a seulement trois ans, s'entraînerait loin de l'équipe première après une violente dispute liée à son désir de départ. Les supporters, autrefois admiratifs du Suédois, se retournent désormais contre lui après qu'il a ouvertement accusé le club de ne pas avoir tenu ses promesses de le laisser partir si une opportunité majeure se présentait.