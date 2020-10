Liverpool - Une légende des Reds peste contre Richarlison et l'arbitrage

John Aldridge a été choqué par le tacle non maîtrisé de Richarlison sur Thiago Alcantara et regrette l'arbitrage déplorable du derby de la Mersey.

Si le derby entre et s'est soldé sur un score de parité (2-2), il a aussi et surtout été marqué par des faits de matches. En premier lieu, l'attentat de Jordan Pickford sur la jambe de Virgil Van Dijk, mettant un terme à la saison du défenseur central et capitaine des Reds... Mais aussi le carton rouge reçu par Richarlison.

En seconde période, l'attaquant brésilien d'Everton s'est en effet rendu coupable d'un tacle non maîtrisé sur Thiago Alcantara. Un tacle dangereux, qui susicte la polémique Outre-Manche, à l'heure où le Champion d' se retrouve largement diminué après cet affrontement face à l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti.

"C'est le genre de tacle qui peut mettre fin à une carrière"

Pour John Aldridge, ancienne légende de Liverpool, ce tacle de Richarlison mérite une sanction exemplaire. "Ce tacle était honteux, il n'y a pas d'autre mot pour cela. Il a dépassé le ballon et c'est le genre de tacle qui peut mettre fin à une carrière. Thiago a 29 ans et s'il se casse la jambe là-bas, il pourrait avoir du mal à retrouver son meilleur niveau. Le carton rouge n'était donc pas suffisant pour Richarlison. Cela ne devrait pas être une interdiction de trois matchs, cela doit être beaucoup plus que cela et si Thiago s'en est sorti, il a beaucoup de chance", a ainsi pesté l'Irlandais, dans des propos accordés au Sunday World, remonté contre l'arbitrage largement discutable dans ce match.

"Le meilleur arbitre de la a été fait pour passer pour un imbécile par l'homme de VAR et il n'y a aucune excuse pour qu'il ne demande pas à Michael Oliver de regarder la rediffusion", a ajouté Aldridge, faisant notamment référence au but refusé à Henderson en toute fin de match et à la blessure de Virgil Van Dijk.

"Je ne pense pas que Pickford a été malveillant dans ce duel, car il est un gardien qui fait beaucoup d’erreurs et semble paniquer dans des moments comme celui-là. C'était un duel maladroit plutôt qu'un imprudent, mais tout le monde convient que cela valait un carton rouge. L'idée que le responsable du VAR était trop distrait par la décision de hors-jeu pour voir la faute sur Van Dijk est une blague et cela doit être un moment où nous regardons qui est en charge des décisions du VAR", a enfin ajouté John Aldrige, remonté.