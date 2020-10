Liverpool, le message de Van Dijk après sa grave blessure

Le défenseur s'est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier les supporters et a révélé qu'il avait déjà entamé son processus de réhabilitation.

Virgil van Dijk s'est exprimé pour la première fois depuis qu'il a subi une grave blessure, marquant potentiellement sa fin de saison, lors du derby du Merseyside de samedi contre . Le défenseur central de jurant de rebondir "mieux, plus en forme et plus fort que jamais". Le défenseur néerlandais a dû être aidé pour quitter le terrain dès le premier quart d'heure de la rencontre ayant vu son équipe faire match nul 2-2 contre Everton à la suite d'un choc avec le gardien de but des Toffees, Jordan Pickford.

Des analyses ultérieures ont confirmé que le défenseur néerlandais avait subi une blessure au ligament croisé antérieur, le laissant face à une longue période en dehors des terrains. La blessure de Virgil Van Dijk a porté un coup dur aux aspirations de Liverpool de défendre leur titre de champion d' , les Reds connaissant déjà un début de saison relativement moyen malgré la présence du Néerlandais sur le terrain.

"Je vais revenir plus fort"

Sur les réseaux sociaux dimanche cependant, le défenseur de 29 ans a remercié les supporters pour leur soutien et a déclaré son intention de rembourser leur foi au fur et à mesure qu'il entamait son long voyage de retour au plus haut niveau et en pleine forme. "Cet après-midi, j'ai rencontré un consultant de premier plan pour commencer le processus de planification des détails de ma rééducation suite à l'incident d'hier", a écrit Van Dijk sur Twitter.

"Je suis maintenant pleinement concentré sur mon rétablissement et je ferai tout mon possible pour revenir le plus rapidement possible. Malgré la déception évidente, je suis fermement convaincu que la difficulté réside dans l'opportunité et avec l'aide de Dieu, je vais m'assurer de revenir mieux, plus en forme et plus fort que jamais. Dans le football, comme dans la vie, je crois que tout se passe pour une raison et il est important d'essayer de rester équilibré, que ce soit dans les hauts ou les bas. Avec le soutien de ma femme, de mes enfants, de ma famille et de tout le monde à Liverpool, je suis prêt pour le défi à venir", a ajouté le Néerlandais.

"Je tiens à remercier tout le monde pour les messages de soutien. Cela a signifié énormément pour moi et ma famille, et maintenant je ferai tout mon possible pour soutenir mes coéquipiers de toutes les manières possibles avant quelques semaines à venir. Je prends mon propre rétablissement jour après jour. Je reviendrai", a conclu Virgil Van Dijk. Liverpool commencera sa campagne en par un voyage dans le pays natal de Van Dijk pour affronter l' mercredi, le manager Klopp faisant face à des maux de tête à cause de son onze de départ alors qu'il cherche à compenser la perte de sa star en défense.