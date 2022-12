Liverpool : Ses ambitions, les raisons de son choix...les premiers mots de Cody Gakpo

L'international néerlandais va rejoindre Liverpool en provenance du PSV lors de ce mercato hivernal.

Liverpool s'est fait plaisir pour Noël. Les Reds se sont fait un joli cadeau en recrutant l'une des révélations de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Cody Gakpo. L'international néerlandais a partagé ses pensées après avoir scellé un transfert à Liverpool avant l'ouverture de la fenêtre de transfert de janvier. Le Néerlandais a admis qu'il a été très occupé et a également révélé qu'il a parlé régulièrement avec Virgil van Dijk avant de décider de rejoindre l'équipe de Jurgen Klopp.

"Hâte de jouer pour ce club extraordinaire"

"C'était très agité parce que c'est allé très vite et c'était aussi Noël. Donc je dois être avec ma famille et aussi l'accord a été fait, donc je dois prendre l'avion et tout. Mais je suis heureux d'avoir une bonne famille autour de moi qui me permet de rester calme. C'est vraiment bien", a déclaré l'international néerlandais au site officiel du club.

"Je me sens vraiment bien, je suis vraiment excité d’être ici. J’ai hâte de commencer à m’entraîner et à jouer pour ce club extraordinaire. Je pense que c’est un grand club pour moi, où j’essaierai de montrer ce que je sais faire et d’aider l’équipe à vivre d’autres beaux moments qu’elle a déjà vécus ces dernières années. Je pense que pour moi personnellement, c’est aussi bien de me développer ici et il y a beaucoup de grands joueurs ici [qui] peuvent m’apprendre beaucoup de choses", a ajouté Cody Gakpo.

"Avec Van Dijk, on a beaucoup parlé"

Le Néerlandais a également évoqué l'influence du capitaine et coéquipier néerlandais Van Dijk sur sa décision de rejoindre Anfield : "Nous avons beaucoup parlé au téléphone [ces] derniers jours", a-t-il ajouté. "Ce qu'il m'a dit, c'est que c'est la bonne décision à prendre pour moi, pour me développer et devenir un meilleur joueur, que le club est un club vraiment grand et massif mais aussi comme une vraie famille - je pense que c'est aussi très important pour moi parce que je suis un gars de la famille. Il n'a dit que des bonnes choses".

"J’ai vraiment hâte de [jouer à Anfield]. J’ai entendu beaucoup de belles histoires sur le stade, sur l’atmosphère. Je suis impatient. Évidemment, [mon objectif est] de gagner autant de trophées que possible en tant qu’équipe, d’être performant, de montrer au monde ce que nous pouvons faire en tant qu’équipe et ce que je peux faire en tant que joueur. Et personnellement, je veux simplement continuer à me développer et devenir un meilleur joueur chaque saison. Je suis vraiment reconnaissant que tout le monde me réserve un accueil aussi chaleureux et j’ai hâte de voir tout le monde dans le stade et dans la ville", a conclu Gakpo.

Gakpo avait été lié à un transfert à Manchester United, mais les Reds ont réussi à repousser la concurrence de leurs féroces rivaux pour sa signature. Van Dijk semble avoir joué un rôle dans la prise de décision de Gakpo et a contribué à convaincre l'attaquant qu'Anfield est le meilleur endroit pour poursuivre sa carrière. Le défenseur a même mis en garde Gakpo contre un transfert à Old Trafford pendant la Coupe du monde. La nouvelle recrue ne pourra pas participer au prochain match de Liverpool contre Leicester vendredi en Premier League, mais elle espère faire ses débuts en janvier.