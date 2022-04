Liverpool : Salah veut prolonger malgré les pressions

Le ministre égyptien des Sports, Ashraf Sobhi, a affirmé que Mohamed Salah souhaitait prolonger son séjour à Liverpool, bien qu'il ait demandé à l'attaquant des Reds de trouver une nouvelle équipe. L'attaquant vedette de 29 ans n'a pas encore renouvelé son contrat avec les Reds, mais son agent négocie actuellement avec le club pour qu'il reste à Anfield.

Salah à Liverpool, stop ou encore ?

À Liverpool, un contrat de quatre ans très coûteux lui serait proposé. Sobhi a révélé qu'il avait personnellement dit à Salah, dont le contrat au club doit expirer en 2023, de quitter Liverpool après la défaite de l'Égypte contre le Sénégal lors du barrage de la Coupe du monde 2022.

"J'ai rencontré Mohamed Salah à l'aéroport après la fin du match contre le Sénégal et l'échec en phase finale de la Coupe du monde et je lui ai dit d'oublier ce qui s'est passé et de se concentrer sur la suite", a déclaré Sobhi à la radio égyptienne lundi, cité par The Metro. "Je lui ai conseillé de poursuivre son parcours dans un autre club que Liverpool, mais sa direction est maintenant de renouveler son contrat avec Liverpool", a regretté le ministre.

Un climat néfaste à l'Egyptien ?

"Il y a des campagnes contre Salah dirigées par certains pour le faire tomber, mais je lui ai demandé de ne pas y prêter attention". Avant le match de Ligue des champions de Liverpool en déplacement contre Benfica mardi (1-3), le manager Jurgen Klopp a déclaré que les représentants de Salah sont actuellement bloqués dans les négociations avec le club concernant son contrat. "Je suis heureux parce qu'il n'y a rien de nouveau à dire, c'est bien. Les parties décisives se parlent et c'est tout ce dont j'ai besoin", a déclaré Klopp aux journalistes. En interne, les Reds font tout pour conserver leur joueur star.