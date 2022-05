Liverpool-Real Madrid : la prédiction de Jamie Carragher

L'ancien défenseur anglais, Jamie Carragher, insiste sur le fait que Mohamed Salah, l'ailier de Liverpool, cherchera à se venger lorsque l'équipe affrontera le Real Madrid en finale de la Ligue des champions le 28 mai prochain à Paris. L'équipe anglaise a obtenu sa place en finale grâce à une victoire 5-2 sur Villarreal en demi-finale, tandis que les Blancos ont éliminé Manchester City sur un score cumulé de 6-5.

"En 2018, ça allait être son moment"

Il s'agira d'une répétition de la finale de 2018, lorsque les deux équipes s'étaient rencontrées et que les poids lourds espagnols s'étaient imposés 3-1. Lors de ce match, l'attaquant égyptien, qui marchait sur l'eau à l'époque, avait été contraint de sortir sur blessure très tôt, à l'épaule, après une intervention brutale de Sergio Ramos.

"Mohamed Salah voudra prendre sa revanche, à 100%. C'est un coup dur pour Salah lui-même", a déclaré Jamie Carragher à CBS Sports après la défaite de Manchester City face au Real Madrid. "Pour lui, il avait juste pris vie cette saison et tout le monde savait ce qu'il était. Il avait dépassé les 40 buts et ça allait être son moment".

Presque les mêmes protagonistes qu'en 2018

"Sergio Ramos savait vraiment ce qu'il faisait. Vous parlez des arts sombres du football et il n'y a probablement personne d'aussi mauvais. Cela fait partie du football mais il le pousse à la limite", a ajouté l'ancien défenseur des Reds. La bonne nouvelle pour Mohamed Salah, c'est qu'il n'aura pas à faire cette fois-ci à l'ancien capitaine du Real Madrid.

Sergio Ramos a depuis rejoint le PSG et ne sera pas disponible pour le Real Madrid, bien que la majorité des joueurs qui ont participé à ce match restent dans leurs clubs respectifs et devraient être à nouveau de la partie. "Ramos ne sera pas impliqué, mais Mo Salah sera désespéré de mettre fin à cette finale. Pour être honnête, une grande partie de cette équipe - je pense au milieu de terrain, je suis sûr que ce soir-là il y avait Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro - je pense que ce sera à nouveau le milieu de terrain", a poursuivi Carragher.

"Donc même du point de vue de Liverpool, il y a encore beaucoup de joueurs de cette équipe - pratiquement toute la défense, vraiment, évidemment pas le gardien de but. Mais Salah, Sadio Mané, Firmino seront tous impliqués, Jordan Henderson et James Milner aussi. Il y a beaucoup de joueurs de cette équipe de Liverpool qui sont encore là", a conclu l'ancien défenseur des Reds.