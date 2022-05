Liverpool : Wenger bluffé par l'exemplarité de Salah et Mané

L'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, a qualifié de "monstrueuse" la performance de Mohamed Salah et de Sadio Mané, qui ont aidé Liverpool à atteindre la finale de la Ligue des champions mardi soir. Les deux joueurs africains étaient en action au stade de la Ceramica lorsque les Reds sont revenus de deux buts de retard pour battre le sous-marin jaune 3-2 en demi-finale retour et atteindre la finale grâce à un résultat cumulé porté à 5-2.

Mané et Salah sont toujours là

C'est pourtant Villarreal qui avait pris l'avantage grâce à l'international sénégalais Boulaye Dia, avant que l'ancien joueur d'Arsenal Francis Coquelin ne double le score pour mener 2-0 à la mi-temps. Cependant, Liverpool est revenu avec une équipe plus rajeunie en deuxième période et a réduit l'écart grâce à Fabinho. Luis Diaz a ensuite porté le score à 2-2 avant que l'attaquant sénégalais, Mané, n'offre la victoire à l'équipe anglaise d'une belle finition.

Salah et Mané faisaient partie de leurs équipes nationales lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Cameroun plus tôt cette année, où les Lions de la Teranga sont sortis vainqueurs après avoir battu les Pharaons aux tirs au but. Six semaines plus tard, les deux géants du football africain se sont à nouveau affrontés lors des éliminatoires de la Coupe du monde, où le Sénégal s'est à nouveau imposé après les tirs au but. Wenger a fait l'éloge de ces deux joueurs qui continuent à porter Liverpool.

Wenger bluffé par leur mentalité

"Regardez Salah et Sadio Mané, qui ont joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont revenus, c'est monstrueux. Nous nous serions plaints en Europe que nous jouions trop de matchs - jamais un mot. Ce soir, Mané a reçu des coups de pied partout, jamais un mot", a déclaré l'homme de 72 ans à beIN Sports, impressionné.