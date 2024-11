Liverpool - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, meilleur streaming et compos probables

Liverpool vs Real Madrid

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, heure de coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Liverpool va tenter de prolonger ce mercredi son sans-faute en Ligue des Champions quand il accueillera le Real Madrid à Anfield. Un classique européen qui s'annonce des plus alléchants.

Les hommes d'Arne Slot ont 12 points à leur compte après avoir gagné les quatre premiers matches dans la phase de ligue à 36 équipes. Le Real, de son côté, n'est pas aussi bien loti car il reste sur défaite 3-1 à domicile contre l'AC Milan lors de sa dernière sortie européenne.

Fait intéressant, les champions en titre n'ont récolté que la moitié des points que les Reds ont dans leur besace après quatre journées.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Liverpool - Real Madrid ?

La rencontre entre Liverpool et le Real Madrid sera à suivre ce mercredi 27 novembre 2024 à partir de 21h sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Horaire et lieu du match

Le match de l'UEFA Champions League entre Liverpool et le Real Madrid se jouera à Anfield à Liverpool, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure française.

Infos sur les équipes & effectifs

Actualité de l'équipe de Liverpool

Slot a dû apprécier le retour de Harvey Elliott lors de la victoire 3-2 en championnat contre Southampton ce week-end après s'être remis d'une fracture du pied, mais Alisson Becker, Diogo Jota et Federico Chiesa risquent de manquer à nouveau.

Par ailleurs, le défenseur Trent Alexander-Arnold, dont le nom circule au Real, pourrait effectuer son retour après s'être remis d'une gêne aux ischio-jambiers.

Avec un repos suffisant après leur retour de la trêve internationale, les Sud-américains Alexis Mac Allister et Luis Diaz pourraient reprendre leur place dans le onze au détriment de Curtis Jones et Cody Gakpo respectivement.

Actualité de l'équipe du Real Madrid

En plus des blessés Rodrygo, Aurelien Tchouameni, Lucas Vazquez, David Alaba, Dani Carvajal et Eder Militao, l'entraîneur des Los Blancos, Carlo Ancelotti, ne pourra pas compter sur les services de Vinicious Junior. Le club a révélé lundi que l'ailier brésilien a subi une blessure aux ischio-jambiers après la victoire 3-0 en championnat contre Leganes le week-end dernier.

Il y a une légère chance que Tchouameni ou Vazquez puissent être inclus dans le groupe pour le match contre Liverpool, tandis que Brahim Diaz devrait remplacer Vinicius en attaque, avec Kylian Mbappé qui sera positionné à son poste de prédilection.

En défense, Raul Asencio est bien parti pour effectuer ses débuts en Ligue des champions.

