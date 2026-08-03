Liverpool s'est immiscé avec force dans la course à la signature du Français Bradley Barcola, l'ailier du Paris Saint-Germain, après avoir présenté une offre financière colossale dépassant les 100 millions d'euros, dans une tentative de convaincre le champion d'Europe de se séparer de l'une de ses figures majeures durant l'actuelle période de transferts estivale.

Malgré l'ampleur de l'offre, la direction du Paris Saint-Germain l'a rejetée, restant ferme sur ses exigences financières élevées, donnant ainsi le coup d'envoi de l'une des transactions les plus captivantes du marché des transferts.

Selon le réseau «Foot Mercato» français, Liverpool a placé Bradley Barcola en tête de ses priorités pour renforcer sa ligne offensive, notamment après le départ imminent de Yan Diomandé vers le Real Madrid, et la volonté du club anglais de se préparer à un éventuel départ de la star égyptienne Mohamed Salah.

Le rapport a confirmé que la direction de Liverpool a effectivement entamé ses négociations avec le Paris Saint-Germain, et a présenté une offre initiale d'une valeur supérieure à 100 millions d'euros, laquelle reste toutefois loin du montant fixé par le club français pour accepter de vendre le joueur.

Le rapport a précisé que le Paris Saint-Germain réclame 170 millions d'euros pour se séparer de Barcola, profitant de la solidité de sa position contractuelle, le joueur étant lié par un contrat courant jusqu'à l'été 2028.

Malgré le rejet de la première offre, les négociations officielles entre les deux clubs ont débuté lundi, selon ce qu'a confirmé le journaliste italien Fabrizio Romano, Liverpool espérant que son offre d'ouverture serve de point de départ à des négociations plus sérieuses dans les jours à venir.

Barcola privilégie un transfert à Liverpool

Foot Mercato a indiqué que Barcola privilégie un transfert à Liverpool en cas de finalisation de l'opération cet été, et que des discussions ont d'ores et déjà eu lieu entre les agents du joueur et les responsables du club anglais.

Le rapport a ajouté que le Paris Saint-Germain ne ferme plus totalement la porte à la vente de son ailier français, après avoir perçu le désir du joueur de vivre une nouvelle expérience, à l'issue de deux saisons durant lesquelles il a souvent joué un rôle secondaire dans les grands matchs, ce qui l'a poussé à chercher une opportunité lui offrant davantage de temps de jeu.

Barcola a réalisé une saison remarquable sous le maillot du Paris Saint-Germain, inscrivant 13 buts et délivrant 7 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues.

Il a également fait grimper sa cote grâce à ses prestations lors de la Coupe du monde 2026, après avoir inscrit trois buts et délivré une passe décisive, confirmant ainsi son statut de l'un des talents offensifs les plus en vue du football européen.

Le refus de prolonger son contrat alimente les spéculations

Le refus de Barcola de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain a contribué à alimenter les spéculations sur son avenir, ce qui a encouragé Liverpool à se mobiliser avec force pour le recruter, malgré la difficulté des négociations et l'important écart entre l'offre anglaise et les exigences françaises.

En contrepartie, le Paris Saint-Germain a commencé à se mobiliser en prévision d'un éventuel départ du joueur, en présentant une offre officielle à l'Ajax Amsterdam pour recruter le jeune ailier Mika Godts, âgé de 21 ans, qui serait l'une des options envisagées pour compenser le départ de Barcola si l'opération venait à se concrétiser.

L'écart financier entre les deux clubs demeure important, mais la poursuite des négociations laisse à Liverpool l'espoir de parvenir à un accord dans les semaines à venir, dans l'une des transactions les plus attendues de cet été, susceptible de redessiner les contours de l'attaque de Liverpool lors de la prochaine étape.