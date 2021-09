Liverpool : même s'il reste "Superman", Van Dijk doit être reposé

James Milner a expliqué que le défenseur central des Reds, de retour d'une grave blessure, doit impérativement être freiné dans ses envies de jouer.

Virgil van Dijk reste "Superman" aux yeux de beaucoup à Liverpool, mais James Milner a fait remarquer que même les joueurs de cette stature doivent faire l'objet d'une rotation lorsqu'ils reviennent de blessures graves. C'est le cas de l'imposant défenseur central néerlandais à Anfield, lequel revient d'une grave blessure au genou.

Il est revenu dans les plans de Jurgen Klopp cette saison, mais il a été laissé au repos pour le match d'ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l'AC Milan avant de revenir à son poste pour la victoire 3-0 en Premier League contre Crystal Palace. Alors que Van Dijk compte déjà sept sorties en club et en sélection cette saison - et 100 pour Liverpool au total - Milner a expliqué aux journalistes que les Reds devaient le manipuler avec précaution, risque de rechute oblige.

"Il va avoir besoin qu'on s'occupe de lui"

"Nous pensons tous que Virgil est Superman et il l'est, 99 fois sur 100. Mais la blessure dont il est revenu - et le fait d'être aussi bon qu'il l'est depuis son retour - vous savez, il n'a pas 21 ans. Il a besoin qu'on s'occupe de lui aussi, même s'il est furieux d'avoir été écarté de l'équipe. Il va avoir besoin qu'on s'occupe de lui et c'est la rotation. Je pense qu'elle (la rotation) est évidemment importante", a estimé le milieu de terrain, qui veut donc préserver la santé de l'ancien défenseur de Southampton.

Liverpool est actuellement co-leader de la Premier League, avec 13 points en cinq matches. Ils ont également remporté une victoire européenne contre le Milan et sont prêts à affronter Norwich au troisième tour de la Carabao Cup mardi. L'équipe de Klopp, qui a connu de graves problèmes de blessures la saison dernière, progresse de manière positive et Milner pense qu'elle pourrait être encore meilleure que lors de sa meilleure période. "Vous regardez cette équipe et elle est plus expérimentée que lorsque nous avons remporté le titre. Nous avons eu plus de succès. Nous avons eu la douleur de l'année dernière, mais c'est finalement une très bonne année".

"Avec ce que nous avons réussi à faire dans ces circonstances et avec cette dernière course. C'était une belle façon de terminer la saison. Mais ces expériences et ces sentiments, en tant que groupe, nous les avons traversés tous ensemble et cela ne peut être qu'une bonne chose" , a-t-il analysé. Vers un retour au top ?