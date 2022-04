Haaland à Liverpool ? "Aucune chance", assure Klopp

Jürgen Klopp a déclaré qu'il n'y avait absolument aucune chance que Liverpool tente de faire signer Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund. L'avenir d'Erling Haaland fait l'objet de nombreuses discussions à l'heure actuelle, car le Norvégien semble susceptible d'aller voir ailleurs lors de la fenêtre de transfert estivale. Mais les Reds ne sont pas intéressés.

Les enchères, Klopp n'aime pas ça

En effet, leur entraîneur a clairement indiqué que le coût de l'achat de l'attaquant, qui pourrait s'élever à environ 350 millions d'euros au total, est hors de portée des Reds. "Nous n'irons pas là-bas", a ainsi déclaré l'Allemand à SportBild. "Les chiffres impliqués sont tout simplement fous - nous n'aurons rien à voir avec cela. Aucune chance ! Pour être honnête, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Ce n'est pas amusant", a ajouté Jürgen Klopp.

Recruter Haaland, ça coûte (très) cher

L'article continue ci-dessous

GOAL a appris qu'il n'y a pas de clause libératoire de 75 millions d'euros dans le contrat de Haaland, mais le joueur a un "gentlemen's agreement" avec le BVB. Si Dortmund tient sa parole, une offre minimale de 75 millions d'euros leur permettrait d'entamer des négociations avec les parties intéressées. Et les clubs intéressés ne manquent pas à l'appel...

Manchester City serait en tête de la course pour recruter le joueur de 21 ans, mais l'intérêt du Real Madrid pourrait entraîner une guerre d'enchères et faire monter les prix. Haaland lui-même réclame 25 millions d'euros par an après impôts - ce qui équivaut à environ 50 millions d'euros brut. En somme, si Erling Haaland signait un contrat de cinq ans avec son nouveau club, cela coûterait donc à ce dernier 250 millions d'euros rien qu'en salaires.