Liverpool vs Manchester City

Comment regarder le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City, ainsi que l'heure de coup d'envoi et les infos sur les deux équipes.

Alors qu'ils restent sur une série de six matchs sans victoire toutes compétitions confondues, les champions en titre de la Premier League, Manchester City, se rendent à Anfield pour affronter les leaders actuels Liverpool ce dimanche.

Les hommes de Pep Guardiola ont laissé filer une avance de trois buts pour se contenter d'un match nul 3-3 contre Feyenoord lors de leur rencontre de Ligue des champions en milieu de semaine, où les Reds ont obtenu une impressionnante victoire 2-0 contre le Real Madrid.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir pour regarder le match, y compris la chaîne de télévision, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Liverpool - Manchester City ?

La rencontre entre Liverpool et Manchester City sera à suivre ce dimanche à partir de 17h sur la chaine Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

Le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City se jouera à Anfield à Liverpool, en Angleterre.

Il débutera à 17h, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Liverpool

Avec Conor Bradley ayant subi une blessure aux ischio-jambiers lors du dernier match, Trent Alexander-Arnold devrait revenir en action ici après que ce dernier ait été inclus dans l'équipe du jour contre le Real Madrid.

Ibrahima Konaté a également subi un coup lors de la rencontre européenne, rejoignant Federico Chiesa, Diogo Jota, Alisson Becker et Kostas Tsimikas à l'infirmerie.

Pour remplacer Konaté dans le onze, Joe Gomez pourrait obtenir sa première titularisation en Premier League de la saison aux côtés de Virgil van Dijk, tandis que Dominik Szoboszlai devrait être préféré à Curtis Jones.

Infos de l'équipe de Manchester City

Remplaçant non utilisé lors du match nul contre Feyenoord après s'être remis d'une blessure au mollet, Ruben Dias devrait faire partie du onze de départ à Anfield.

Jeremy Doku est revenu à l'entraînement complet après s'être remis d'un problème à la cuisse et est disponible pour la sélection, mais John Stones, Rodri, Oscar Bobb et Mateo Kovacic continueront à se rétablir.

Entré en jeu en milieu de semaine, Kevin De Bruyne devrait être présent dès le premier coup de sifflet ici, tandis que Matheus Nunes candidate également pour un départ.

La forme des deux équipes

Face-à-Face

Classements