Liverpool : le surprenant remplaçant de Mohamed Salah dévoilé

Salah a connu une saison difficile à Anfield, où il n'a pas retrouvé son meilleur niveau et a eu des différends avec son entraîneur, Arne Slot. Alors qu'il lui reste un an de contrat, il devrait rejoindre la Saudi Pro League à la fin de la saison. Cependant, selon TeamTalk, ce ne sera pas forcément le cas.

Liverpool pourrait agir rapidement pour recruter Diomande, mais il semblerait que sa signature ne signifie pas nécessairement la fin de l'aventure pour Salah à Anfield.

L'avenir de Salah n'est pas lié au sort de Diomande.

Bien que le départ du joueur de 33 ans d'Anfield cet été semble de plus en plus probable, TeamTalk affirme que s'il décide de rester et d'honorer son contrat, les Reds tenteront tout de même de recruter la jeune star de 19 ans du RB Leipzig.

La polyvalence de Diomande rend cette option envisageable, puisqu'il peut évoluer sur les deux ailes.

Cependant, Liverpool risque de se retrouver avec un excès de joueurs en attaque. Le choix de recruter Alexander Isak et Hugo Ekitike pour le poste d'avant-centre l'été dernier s'avère être une erreur, et la concurrence entre Salah et Diomande sur l'aile droite pourrait également poser problème.