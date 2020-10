Liverpool inquiet pour Van Dijk et Thiago

Les Reds pourraient devoir se passer de deux joueurs majeurs, tous les deux touchés lors du derby de la Mersey contre Everton (2-2).

attend avec impatience de découvrir l'étendue de la blessure au genou de Virgil van Dijk, alors que le Néerlandais craint de rester longtemps sur la touche.

Van Dijk a été contraint de quitter le terrain dès la 11e minute du match nul 2-2 des Reds à samedi, suite à un tacle sévère du gardien de but des Blues, Jordan Pickford.

Il a été envoyé à l'hôpital pour un scanner immédiatement après le match, le personnel médical de Liverpool étant préoccupé par la possibilité de graves lésions ligamentaires.

Des sources du club insistent sur le fait qu'il n'y a pas eu de résultats d'analyse à ce stade, mais beIN SPORTS a rapporté lors du match - que Van Dijk s'était rompu le ligament croisé antérieur et qu'il pourrait être absent sept à huit mois.

Le capitaine des Reds, Jordan Henderson, a révélé que Pickford, qui n'a même pas été averti, lui avait demandé de transmettre ses excuses à Van Dijk.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, n'a cependant pas apprécié le refus du VAR d'intervenir et de délivrer un carton rouge au gardien de but anglais. En effet, il est apparu plus tard que Liverpool avait contacté la pour lui demander de revoir l'application de la VAR dans le jeu, après avoir été encore plus indigné de voir un but gagnant en fin de match, marqué par Henderson, annulé pour un hors-jeu douteux de Sadio Mané.

Sur l'incident Van Dijk, Klopp a déclaré :"Dans le jeu, c'était assez rapide. Pour moi, c'était un penalty clair ce que j'ai vu et puis évidemment nous avons vu que le drapeau est levé, donc hors-jeu. J'ai toujours pensé que ça valait la peine de jeter un coup d'œil à la faute, mais cela ne s'est pas produit.

"Nous n'avons aucun pouvoir là-bas, nous restons assis ici et maintenant vous en discutez avec moi. Nous devons interroger d'autres personnes à ce sujet.

"Que puis-je dire ? Je ne veux pas dire que Jordan Pickford voulait le faire, mais ce n'est pas un défi de savoir comment un gardien de but peut le faire dans la surface parce qu'il y a un autre joueur. Si ce n'est pas un hors-jeu, c'est un penalty à 100 %. Donc ce n'est rien, c'est tout."

Liverpool s'inquiète également de l'état de santé du milieu de terrain Thiago Alcantara, qui a été taclé par l'attaquant d'Everton Richarlison dans les dernières minutes du match de samedi.

Thiago a pu terminer le match, et Richarlison, qui a reçu un carton rouge, a ensuite tweeté des excuses à l'ancien joueur du . Mais Klopp a ensuite révélé que le joueur de 29 ans s'était plaint de douleurs.

"Quand j'ai quitté le terrain, Thiago m'a dit que dans la situation de carton rouge avec Richarlison, il pense qu'il a été blessé, a déclaré Klopp. Nous verrons si c'est vrai ou non, mais s'il s'est senti comme ça, alors nous devons y jeter un coup d'œil."

Perdre l'un ou l'autre, bien sûr, serait un coup dur pour les ambitions de Liverpool cette saison. Van Dijk avait, avant samedi, joué chaque minute des 74 derniers matches de Premier League des Reds, devenant une présence totémique depuis son départ de en janvier 2018.

Sans lui, Liverpool devrait compter sur Joe Gomez et Joel Matip comme seuls défenseurs centraux de métier. Matip lui-même n'est revenu d'un problème d'ischio-jambier que contre Everton, sortant indemne après sa première sortie de 90 minutes en presque un an, tandis que Gomez a lui aussi un passé de blessures et n'a pas été à son meilleur niveau jusqu'à présent cette saison.

Fabinho est une autre option, bien que l'importance du Brésilien au milieu de terrain soit également significative, surtout si Thiago devait manquer pendant un certain temps. Liverpool a également Nat Phillips, 23 ans, qui a été prêté la saison dernière au VfB en 2. , et les jeunes Rhys Williams, Sepp van den Berg et Billy Koumetio comme options d'urgence.

Williams, 19 ans, a participé aux matchs de la Carabao Cup contre Lincoln et Arsenal le mois dernier, tandis que Van den Berg a fait quatre apparitions en coupe la saison dernière.

Koumetio, le plus jeune de tous, 17 ans, a fait une grande impression depuis qu'on lui a demandé de s'entraîner avec l'équipe senior lors de son camp de pré-saison en Autriche, mais il n'a pas encore fait ses débuts professionnels.