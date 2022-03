Liverpool : l'incroyable fresque en l'honneur de Salah près d'Anfield

L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah est devenu le sujet d'une fresque géante de l'artiste britannique John Culshaw, la superstar égyptienne étant immortalisée dans une peinture près d'Anfield. L'œuvre, commandée par l'association des commerçants d'Anfield Road, est la dernière création de Culshaw, qui a déjà réalisé une fresque sur les gardiens de but au terrain d'entraînement des Reds et une œuvre en hommage à l'ancien capitaine Steven Gerrard.

Salah, qui a fait exploser les records depuis qu'il est à Liverpool, se trouve désormais en illustre compagnie. En effet, l'homme qui a marqué 153 buts en 239 apparitions sous les couleurs des Reds est arrivé en tête d'un sondage réalisé auprès des supporters pour déterminer qui figurerait dans l'œuvre d'art près du célèbre stade du club.

À quoi ressemble la fresque ?

Getty

Getty

Où se situe la fresque ?

Le dessin a été peint sur la façade d'un immeuble proche du stade de Liverpool. L'un des sites les plus emblématiques du football mondial se trouve sur Anfield Road, à environ 3,5 km de la gare de Liverpool Lime Street. Les visiteurs de la ville peuvent se rendre à Anfield en se dirigeant vers le nord par la A59, avant de tourner à droite sur la A580 et la A5089.

Qui est John Culshaw ?

John Culshaw, qui n'a plus qu'un bras à la suite d'un grave accident de la route, est un peintre et un décorateur de métier qui a participé à la réalisation de plusieurs fresques murales qui ornent désormais divers points de repère dans sa ville natale de Liverpool. Il a déjà travaillé sur des peintures représentant Jurgen Klopp, Kenny Dalglish, Bill Shankly et les Beatles. Culshaw a commencé la fresque le 21 mars et l'a terminée le 30 mars.