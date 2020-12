Liverpool, Klopp : "West Bromwich méritait son match nul"

Le manager des Reds, Jurgen Klopp, a reconnu que le nul concédé face à WBA ce dimanche était équitable.

Le manager de , Jurgen Klopp, a reconnu que West Brom méritait son match nul à l'issue de la rencontre qui a opposé ce dimanche les deux équipes à Anfield.

Les Reds ont dominé la première mi-temps de manière outrageuse et ont pris les devants à la marque grâce à Sadio Mané. Mais, le break a échappé aux hôtes et ils ont été punis après la pause lorsque Semi Ajayi a égalisé pour les visiteurs.

«Je ne pense pas que quiconque puisse s'attendre à ce qu'une équipe joue comme West Brom en première mi-temps, comme une formation alignée en 6-4-0 ou un truc dans le genre. Je pensais que nous avions fait le plus dur », a déclaré l'ancien patron du à Sky Sports. "En deuxième mi-temps, nous n'avons plus fait la même chose, ils ont eu comme trois contre-attaques, trop de corners. C'est notre faute et c'est pourquoi ce n'est qu'un point au lieu de trois."

"C'est un défi incroyable de rester actif, de rester vivant quand on affronte constamment 10 hommes, a poursuivi le technicien allemand. Pour être honnête, West Brom a fait son travail en 90 minutes. West Brom méritait le point ce soir parce que nous n'avons pas tué le match. C'est difficile de créer. En fin de compte, tout le monde sait et pense que nous aurions dû et aurions pu faire mieux ce soir. Ils ont joué différemment contre Villa. Aujourd'hui, il était clair que ce serait sur la défensive et qu'ils miseraient les coups de pied arrêtés. Quand il y a un tournant dans le match, vous ne pouvez pas l'anticiper, il suffit de travailler pour cela."

Klopp admet que c'est un match que sa formation cherchera à vite mettre aux oubliettes. "Nous avons joué, fait tourner le ballon et au lieu d'avance on n'est pas parvenu à basculer, nous avons été prévisibles, a poursuivi Klopp. Ce n'est pas un match dont nous parlerons dans 20 ans, mais c'est un match auquel nous devons jouer et nous n'avons pas joué comme nous le pouvions."

Liverpool continue de dominer le classement, bien que son avantage sur ne soit plus que de trois points. Pendant ce temps, et peuvent revenir à quelques unités derrière s'ils gagnent les matches en retard dont ils disposent.

Les hommes de Klopp, quant à eux, seront de retour en action mercredi, lorsqu'ils disputeront leur dernier match de 2020 contre à St James ’Park. Après cela, ils affronteront le 4 janvier à St Mary’s.