Liverpool, Klopp présente son plan pour le retour de Van Dijk

L'entraîneur des Reds espère offrir plus de minutes à son défenseur néerlandais et à Joe Gomez avant d'affronter Norwich le 14 août.

Jürgen Klopp donnera à Virgil van Dijk et Joe Gomez toutes les chances de se frayer un chemin pour disputer le match d'ouverture de la saison de Premier League contre Norwich, l'entraîneur de Liverpool espérant offrir plus de temps de jeu à ses deux défenseurs centraux de retour jeudi. Les Reds vont disputer un nouveau match amical plus tard cette semaine lorsqu'ils affronteront Bologne, avec le compte à rebours bel et bien lancé pour le déplacement à Carrow Road le 14 août.

Liverpool espère être au complet pour la rencontre face au promu, Norwich, Virgil Van Dijk et Joe Gomez cherchant à se frayer une place dans le onze de départ de Jürgen Klopp après avoir raté une grande partie de la campagne 2020-21 avec de graves blessures au genou. Interrogé par le site officiel des Reds s'il prévoyait de donner du temps de jeu à Van Dijk et Gomez contre Bologne, Klopp a déclaré: "J'espère que oui. C'est à quoi cela ressemble pour le moment".

"Je veux que ce soit très clair, nous ne poussons rien. Nous ne le faisons tout simplement pas. Nous attendons un peu, les joueurs viennent, nous avons maintenant avec le Dr Andreas Schlumberger un vrai spécialiste qui est en pourparlers constants et observe toujours tout. Nous savons exactement ce qu'ils ressentent – ce qu'ils ressentent vraiment et pas ce qu'ils nous disent parce qu'ils sont manifestement désespérés de rejouer", a ajouté l'Allemand.

Van Dijk et Gomez sont-ils prêts ?

"Parfois, nous échangeons un peu Virgil Van Dijk et Joe Gomez, alors peut-être que l'intensité ne devient pas trop élevée, mais en général ça a l'air vraiment bien. Combien de minutes auront-ils jeudi ? Je ne sais pas, mais il y aura certainement quelques minutes", a conclu Jürgen Klopp. L'entraîneur des Reds ne veut rien précipiter pour éviter une rechute de l'un de ses deux défenseurs et le perdre pour une plus longue durée.

Virgil Van Dijk et Joe Gomez ont fait leur retour tant attendu pour Liverpool lors de la défaite 4-3 de pré-saison contre le Hertha Berlin. Virgil Van Dijk n'a plus joué en match officiel sous les couleurs des Reds depuis qu'il a été contraint de sortir sur blessure lors du derby de la Mersey face à Everton le 17 octobre 2020. Joe Gomez s'est blessé un mois après son collègue néerlandais avant de voir sa saison se terminer par une blessure contractée alors qu'il était en sélection avec l'Angleterre.

La saison dernière, Liverpool a dû composer avec de nombreuses blessures à tous les postes, mais plus particulièrement en défense centrale. Jürgen Klopp a même été contraint de faire jouer des milieux de terrains de formation à ce poste. Nul doute que l'Allemand ne voudra pas revivre un tel calvaire cette saison, d'autant plus que ces blessures ont cruellement handicapé les chances des Reds de conserver leur titre de champion d'Angleterre.