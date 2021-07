"Alexander-Arnold est un futur capitaine de Liverpool", selon l'adjoint de Klopp

L'entraîneur adjoint a félicité l'international anglais pour avoir pris le contrôle de ses émotions et canalisé son "agressivité de manière positive".

Trent Alexander-Arnold est "un futur capitaine de Liverpool", selon Pep Lijnders, qui affirme que le défenseur des Reds est passé d'un "jeune homme" à un "leader par l'exemple". Alexander-Arnold est devenu l'un des arrières droits les plus talentueux de sa génération depuis ses débuts en équipe première pour Liverpool en 2016.

Le joueur de 22 ans a joué un rôle clé dans le récent succès de Liverpool sur les plans nationaux et européens, et Lijnders pense qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour hériter des fonctions de capitaine à Anfield dans les années à venir. "Je suis tellement fier de Trent. Il était ce talent technique naturel alors qu'il n'avait que 15 ans", a déclaré l'entraîneur adjoint de Klopp sur le site officiel du club. Selon lui, en plus d'être talentueux, l'Anglais est d'une exemplarité qui force le respect.

"Je vois toujours le même feu dans ses yeux"

"Il avait toutes les caractéristiques que j'aimais : une mentalité pour gagner, passionné pour s'améliorer mais ses émotions prenaient parfois le contrôle au lieu de prendre le contrôle des émotions. Il s'entraînait avec tellement de puissance et de compétition. Il est devenu petit à petit le gars merveilleux qu'il est maintenant, entouré d'une belle famille, il a créé cette superbe personnalité. Il a cette agressivité de manière positive", a ainsi commenté Pep Lijnders, qui voit chez lui un futur capitaine en puissance.

"Je vois toujours le même feu dans ses yeux à chaque entraînement, mais je ne vois plus ce jeune gars, je vois un leader, je vois quelqu'un qui contrôle ses émotions, un futur capitaine. Un leader par l'exemple (...) C'est formidable que nos talents, les vrais, puissent franchir ces étapes avec notre équipe".

Alexander-Arnold est apparu dans 179 matchs toutes compétitions confondues avec Liverpool au cours des cinq dernières années, marquant 10 buts. L'international anglais s'est également forgé une réputation de spécialiste des passes décisives, lui qui en a délivré pas moins de 44 pour ses coéquipiers depuis ses débuts.

Alexander-Arnold a remporté quatre trophées majeurs à Anfield à ce jour, dont la Ligue des champions et la Premier League, et espère mettre la main sur plus de trophées en 2021-2022. Jordan Henderson est actuellement le capitaine du club de Liverpool, et le joueur de 31 ans conservera probablement le brassard jusqu'à l'expiration de son contrat actuel en 2023. Alexander-Arnold s'impose sans surprise comme l'un des nombreux candidats possibles qui pourraient remplacer Henderson à l'avenir...