Jurgen Klopp a confirmé que si son équipe était proche de Manchester City, elle n'était pas assez proche pour remporter le titre de Premier League à l'Etihad Stadium lors de la dernière journée de la saison.

Liverpool a réussi à battre les Wolverhampton Wanderers et à conserver sa part du gâteau lors d'une dernière journée dramatique, mais c'est le sublime retournement de situation à Manchester qui a vu City renverser un déficit de 2-0 pour s'imposer 3-2 contre Aston Villa, ce qui a fait basculer le titre en faveur de Pep Guardiola.

"Nous étions proches mais, à la fin, pas assez proches", a déclaré Klopp à Sky Sports.

"Vous ne pouvez pas faire plus que de donner le meilleur de vous-même et c'est ce que les garçons ont fait, je ne pourrais pas être plus fier.

"Nous avons dû poursuivre la meilleure équipe du monde jusqu'au bout, mais nous allons recommencer, nous allons reconstruire l'équipe et recommencer."

Alors que la finale de la Ligue des champions sera l'occasion pour Liverpool de couronner une campagne mémorable, Klopp estime que la déception domestique servira de motivation supplémentaire pour son équipe.

"Cette saison est incroyable et se terminera la semaine prochaine, nous avons cinq jours pour nous préparer à la finale de la Ligue des champions", a-t-il ajouté.

L'article continue ci-dessous

"Nous affrontons une équipe incroyablement expérimentée mais ce n'est pas grave.

"Perdre le championnat aujourd'hui a augmenté le désir de rectifier le tir la semaine prochaine".