Liverpool, Klopp encense Alisson : "Mon dieu, quel gardien de but est Alisson !"

L'entraîneur des Reds a de nouveau vu son gardien brésilien venir à la rescousse de l'équipe face à Manchester United à Anfield.

Jürgen Klopp a loué les qualités du gardien de but de , Alisson, et a évoqué la valeur qu'un Xherdan Shaqiri parfaitement en forme pourrait donner aux Reds lors de leur défense du titre de . Les blessures sont devenues extrêmement courantes à Anfield cette saison, avec des hommes clés forcés de se retrouver à l'infirmerie à intervalles réguliers. Les options défensives ont été décimées par des coups intempestifs, Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip étant tous bloqués sur la touche.

Klopp a dû faire preuve de créativité dans ses compositions d'équipe, mais l'Allemand a pu compter sur une constante ces dernières semaines : l'international brésilien Alisson. Il a également manqué six matchs en 2020-2021, avec des douleurs à la hanche et à l'épaule, mais est resté une option fiable pour les Reds lorsqu'ils ont pu l'aligner dans les buts. Sa dernière sortie a vu un autre clean sheet s'ajouter à une remarquable collection de clean sheets, les réflexes sud-américains aidant à empêcher de marquer dans un match nul et vierge à Anfield.

Jürgen Klopp a informé le site officiel de Liverpool de l'impasse avec les Red Devils et du rôle que son n°1 a joué dans cette rencontre : "Ce n'est pas la première fois et ne sera pas la dernière quand si vous ne convertissez pas vos premières occasions, cela ne deviendra pas plus facile dans le match. Ils avaient deux très grosses occasions où nous avions besoin d'Alisson. Mon dieu, quel gardien il est. Pas grand chose à faire mais ensuite 'bam' 'bam' deux fois, c'est vraiment super".

"Nous avons eu un très gros problème avec Bobby [Firmino], je ne sais pas exactement comment cela s'est passé, comment le ballon n'est pas entré. Telle est la situation en ce moment. Nous devons juste continuer à travailler et continuer à croire. Nous ne marquons pas assez de buts pour le moment", a ajouté l'Allemand. Après avoir disputé trois matchs sans marquer, Liverpool cherche à trouver la bonne formule pour avoir son étincelle habituelle offensivement.

Le meneur de jeu suisse, Xherdan Shaqiri, a obtenu une première titularisation en Premier League en 13 mois contre Manchester United, Jürgen Klopp étant convaincu que le joueur de 29 ans peut jouer un rôle important maintenant qu'il a surmonté ses problèmes de forme physique. L'entraîneur des Reds a ajouté: "Shaqiri est en très bonne forme. Peut-être qu'il aurait pu jouer un peu plus longtemps mais je n'étais pas sûr".

"Cela faisait longtemps sans jouer [depuis le début] mais il était vraiment bon, surtout dans la première demi-heure. Shaq était vraiment là et a aidé massivement. Il y a eu beaucoup de très bonnes performances individuelles. Si vous pensez aux deux derniers matchs, c'était une énorme amélioration et c'est important", a conclu Klopp. Liverpool sera de retour en action jeudi lorsqu'il affrontera , l'équipe de Klopp cherchant à se sortir d'une série de quatre matches sans victoire dans l'élite anglaise.