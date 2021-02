Liverpool, Klopp : "Continuer d’essayer"

Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a invité ses joueurs à ne pas baisser les bras malgré la série catastrophique qu’ils traversent.

Pour la quatrième fois consécutive, Liverpool s’est incliné ce samedi en Premier League. Les Reds ont subi la loi d’Everton à domicile, ce qui leur était plus arrivé depuis 21 ans. La série noire se prolonge et les Merseysiders n’en voient décidément pas le bout.

Jurgen Klopp, le coach de l’équipe, constate impuissant cette interminable chute libre. Le technicien allemand refuse cependant de baisser les bras. Il veut croire que ça ira mieux rapidement pour lui et ses hommes. « Nous sommes vraiment critiques envers nous-mêmes. Nous ne terminons pas les actions et nous le savons. Je n'aime pas parler ce soir des bonnes parties du match parce que nous avons perdu un derby. Mais à partir de demain, nous devons utiliser [les points positifs] ", a-t-il confié au micro de Sky Sports.

Le manager des champions d’Angleterre assure n’avoir rien à reprocher à ses troupes, si ce n’est le manque d’efficacité dans les deux zones de vérité : "Tous les matchs n'étaient pas identiques, mais nous avons dominé la plupart [d'entre eux]. Cela signifie donc que dans les moments décisifs, nous faisons une erreur ou quelque chose d'étrange se produit. On fait une erreur [aujourd'hui] et l'adversaire en profite. Et quand eux font des erreurs, nous on ne marque pas."

« Le but d’entrée nous a pénalisés »

Klopp a aussi reconnu qu’avoir pris un but d’entrée a porté un gros coup au moral au de sa formation. «Ça nous a fait mal de concéder inutilement ce but d’entrée. Le match a basculé dessus. Nous n'avons pas utilisé les choses que nous avons créées et c'est pourquoi nous avons ce résultat à la fin. C’est dur à accepter que nous ayons concédé ce but précoce qui était complètement inutile et que nous devions mieux le défendre. A partir de là, on n’a fait que courir derrière le score », a-t-il confié.

Le deuxième but que les champions d’Angleterre ont pris c’est sur un pénalty qui paraissait très sévère. Leur coach a cependant refusé de trop polémiquer à ce sujet, jugeant que c’est un fait de match anecdotique : « Ils ont obtenu un penalty mais c’était en fin de partie et n'a pas été décisif [pour le résultat global]. C'est un coup dur quand ils ont assuré le break mais nous n'avons pas à trop en parler. »

Enfin, Klopp a conclu en donnant des nouvelles de Jordan Henderson, sorti sur blessure en première mi-temps. "Il est touché au niveau des adducteurs. Ce n'est pas bon. C'est comme ça. Le reste, nous le saurons demain (…) Pour la défense centrale ? Nous avons des options. C'est un coup dur de perdre Hendo mais Nat (Phillips) a joué un très bon match. Nous devons changer certaines choses et nous devons simplement nous remettre en place".