Liverpool : Jurgen Klopp dévoile le joueur du Real qui l'a le plus impressionné

Liverpool panse ses plaies après une défaite frustrante 5-2 contre le Real Madrid à Anfield, qui ne lui laisse qu'un minuscule espoir de se qualifier.

Après avoir mené 2-0, le but de Vinicius Junior a fait basculer le match, mais le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a également désigné un autre joueur du Real Madrid qui s'est distingué.

Klopp était satisfait de la première période, mais a déclaré à Marca que la tête d'Eder Militao peu après la mi-temps a coulé son équipe.

Nacho a tout changé

"Nous avons parlé de cela. Le 2-3 a été le moment clé, celui qui a changé tout le match. Le 2-2 n'a pas changé grand-chose, mais ce but au début de la seconde période ne nous a pas permis de réagir. On ne veut jamais encaisser de buts, mais la première mi-temps a été une belle démonstration des deux équipes. Les fans étaient heureux, mais en seconde période, c'était beaucoup plus difficile".

Si Liverpool a eu du mal à défendre le Real Madrid, sa menace offensive a également diminué. Selon Klopp, cela était en partie dû à Nacho Fernandez.

"Nacho est entré en jeu et a très bien joué. Alaba est un grand joueur, bien sûr, mais Nacho... Depuis combien d'années est-il à Madrid, il a eu des moments offensifs mais en défense il était très sûr. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas été aussi compétitifs".

Mohamed Salah a eu du mal à s'imposer face à Nacho, après un bon premier quart d'heure face à David Alaba.

Nacho pourrait également occuper le poste de latéral gauche dans l'immédiat, Ferland Mendy étant blessé et l'étendue de la blessure d'Alaba étant inconnue. Le Real Madrid affronte l'Atletico Madrid samedi, avant un choc contre Barcelone jeudi prochain.

Le vétéran a admis qu'il avait eu du mal mentalement à être laissé de côté en début de saison, mais il a de nouveau été un soldat fiable pour Carlo Ancelotti en 2023.