Liverpool cartonne, City et Chelsea assurent… Les cadors à la relance en Premier League

Plusieurs cadors du championnat anglais étaient de sortie ce samedi lors de la 4e journée. Ils ont fait honneur à leur statut, avec mention spéciale p

Après Manchester United, tombeur de Southampton (1-0) en ouverture de la levée, les trois premiers du dernier championnat se produisaient ce samedi en Premier League. Ils l’ont tous emporté, mais avec des scénarios différents. Si Liverpool a été irrésistible face à Bournemouth (8-0), ce n’est pas le cas de Manchester City et Chelsea, qui ont dû batailler pour se défaire respectivement de Crystal Palace (4-2) et de Leicester (2-1).

La preuve par neuf pour Liverpool

Liverpool est donc l’équipe qui a fait la plus grande impression ce samedi. Les Reds ont passé neuf buts aux Cherries de Scott Parker. Ce fut l’opération porte ouvertes. Sans succès depuis l’entame de la saison, les hommes de Jurgen Klopp étaient déchainés, à l’instar de Roberto Firmino. Le Brésilien a inscrit un doublé et a été impliqué sur cinq buts de son équipe.

Bien sûr, il n’a pas été le seul à participer à cette victoire historique. Luis Diaz a également mis un doublé, tandis que le jeune Carvalho a régalé avec un but splendide sur une reprise de volée. Harvey Elliott et Trent Alexander-Arnold ont également soigné leurs statistiques dans cette rencontre à sens unique.

Getty

Haaland relance Man City

Opposé à Crystal Palace, Manchester City a eu plus de fil à retordre. Les Sky Blues ont même été menés au score par deux buts d’écart. Mais, ils s’en sont sortis. Et pour cela, ils peuvent remercier leur nouveau goleador Erling Haaland. Le Norvégien s’est réveillé en seconde mi-temps pour inscrire un triplé, son premier dans l’élite anglaise. Avant qu’il ne commence son show, Bernardo Silva avait redonné espoir aux siens en portant le score à 1-2.

Chelsea remercie Sterling

Sans victoire depuis la 1e journée du championnat, les Blues de Thomas Tuchel sont aussi repartis de plus belle. Et ils sont parvenus à le faire en évoluant en infériorité numérique pendant presque une heure de jeu suite à l’expulsion de Gallagher. Leur héros du jour a été Raheem Sterling, auteur d’un joli doublé. Après avoir réduit le score à 1-2 grâce à Barnes, Leicester a poussé dans l’espoir d’égaliser mais sans résultat. L’équipe londonienne a su faire le dos rond et préserver la victoire.

Dans les autres matches ce samedi, on relèvera le revers surprenant de Leeds sur la pelouse de Brighton (1-0). Everton, de son côté, a encore manqué de s’imposer, en partageant les honneurs avec Brentford (1-1).