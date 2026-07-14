Selon le journal néerlandais De Telegraaf, Liverpool négocie activement pour faciliter l’arrivée de son ancien entraîneur Arne Slot à la tête de la sélection des Pays-Bas.

Selon l’article, la direction des Reds négocie des clauses spécifiques pour préserver ses intérêts financiers si l’entraîneur néerlandais, limogé en fin de saison dernière, accepte de prendre les rênes de l’équipe nationale.

Arne Slot, grand favori pour succéder à Koeman

Arne Slot figure en effet parmi les candidats les plus sérieux pour succéder à Ronald Koeman, lequel a démissionné après l’élimination prématurée des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026.

Les Oranje avaient été éliminés dès les seizièmes de finale, battus aux tirs au but par le Maroc, une sortie prématurée qui avait valu à Koeman une pluie de critiques et l’avait poussé à démissionner.

Liverpool a par ailleurs mis fin à sa collaboration avec Slot en fin de saison dernière, après un exercice jugé décevant.

De son côté, Liverpool a officialisé le départ d’Arne Slot de son poste d’entraîneur de l’équipe première à l’issue d’une saison blanche, jugée décevante par les Reds.

Des arrangements financiers astucieux pour satisfaire toutes les parties

Selon le journal « The Telegraph », Liverpool mettra en place un mécanisme financier astucieux pour percevoir l’indemnité qui lui est due tout en préservant les intérêts de l’entraîneur.

Le plan prévoit notamment d’augmenter le salaire de Slot lors de sa première année à la tête de la sélection néerlandaise afin qu’il touche le même montant que s’il était resté à Liverpool jusqu’à la fin de son contrat.

Grâce à ce montage, Slot évite toute perte financière liée à son départ anticipé, tandis que Liverpool réalise une économie substantielle sur les salaires qu’il aurait perçus jusqu’à l’été 2027.