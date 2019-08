Liverpool - Arsenal (3-1), Salah et les Reds dominent les Gunners

Les champions d’Europe ont donné une vraie leçon de football et d’efficacité à Arsenal, ce samedi à domicile.

Une fois de plus, n’a fait qu’une bouchée d’ lors de l’opposition entre les deux équipes à Anfield. Ce samedi, à l’occasion de la 3e journée de , ce classique du championnat a tourné largement à l’avantage des Merseysiders. C’était cruel pour les Londoniens au vu de la première période, mais pas tant que cela en regard de la seconde, qui fut totalement à l’avantage des locaux.

Dans ce match, les Reds ont d’abord subi et fait le dos rond face aux assauts des Gunners. Face à une équipe londonienne déterminée à mettre fin à sa mauvaise série contre les Rouges, ils ont plié mais sans rompre. À l’instar de leur gardien espagnol Adrien, auteur d’une sortie manquée en début de partie (14e) que Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas exploitée, mais qui s’est bien rattrapé en sortant avec aplomb devant Nicolas Pépé dans un face à face (34e).

Titulaire aux avant-postes, tandis qu’Alexandre Lacazette a été laissé sur le banc, la recrue la plus chère de l’histoire d’Arsenal s’est montrée très remuante et généreuse dans tout ce qu’elle a fait. Mais, elle a manqué d’efficacité dans le geste final. Et, en fin de compte, c’est ce qui a fait la différence entre les deux équipes. Alors que les visiteurs ont poussé stérilement, les locaux ont fait mouche sur l’une de leurs premières opportunités dangereuses.

Arsenal s’est effondré après la pause

Après un tir de Mohamed Salah au-dessus, Joel Matip est venu donner l’avantage aux siens, en reprenant victorieusement un corner de la tête. On jouait la 41e minute, et cette réalisation a sérieusement plombé le moral des hommes d’Emery.

12 - @LFC have won 12 consecutive Premier League games, their best-ever winning streak in the competition – it has also equalled their longest winning run in league competition (12 between April-October 1990 under Kenny Dalglish). Victorious. pic.twitter.com/8EEVCIII0J — OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2019

Au retour des vestiaires, les Gunners n’ont pas eu les ressources pour se relancer. Et, ils ont fini par sombrer complètement contre un Liverpool transfiguré. A la 49e minute, une erreur de David Luiz dans la surface a conduit à un pénalty que Salah a transformé en force et avec succès. Le même Salah s’est chargé de tripler la mise dix minutes plus tard. Sur une belle ouverture de Fabinho, il effaçait d’une feinte de corps…David Luiz, pour ensuite s’en aller battre Bernd Leno avec brio. Ça faisait 3-0 et la messe était dite.

En fin de partie, Arsenal a bien esquissé une petite réaction, mais cela n’a pas eu d’impact sur l’issue de l’empoignade. L’Uruguayen Lucas Toreira a seulement limité la casse en battant Adrien d’un tir à mi-hauteur (85e). Pour Liverpool, ce but encaissé qui empêche de valider un premier clean sheet cette saison, aura été le seul bémol d’une partie parfaitement maitrisée et durant laquelle Henderson et consorts ont encore affiché leurs qualités collectives et cette capacité à marcher sur n’importe quel adversaire devant leur public.