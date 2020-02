Liverpool, Alexander-Arnold : "Arriver en bonne position à Anfield"

Le défenseur anglais est confiant avant le match contre l'Atletico Madrid et veut poursuivre sur la bonne dynamique des Reds.

Tenant du titre en , aborde son huitième de finale aller face à l'Atletico Madrid en immense favori. Les Reds marchent sur l'eau depuis le début de saison. Si Liverpool n'a pas été intraitable en Ligue des champions, les hommes de Klopp sont encore invaincus en symbole de leur domination actuelle. Et bien évidemment, les Reds doivent rêver d'un doublé. En conférence de presse, Trent Alexander-Arnold n'a pas voulu évoquer la victoire finale, mais est forcément ambitieux et veut se faciliter les choses avant le match retour à domicile.

"Nous voulons évidemment aller aussi loin que possible et les sentiments que nous avons vécu l'an dernier sont difficiles à retrouver, nous voulons faire de notre mieux. Pour nous, il s'agit évidemment d'essayer de faire ce que nous avons fait en juin dernier. Rien n'a vraiment changé pour nous car nous entrons dans chaque match avec la même mentalité. Nous respectons l'adversaire autant que possible, nous comprenons que nous sommes vraiment une bonne équipe et si notre mentalité est bonne, notre engagement est juste dans le match, alors nous avons une chance. Dans toutes les compétitions auxquelles nous participons, nous sommes confiants avant de débuter le match", a déclaré l'international anglais.

"L'Atletico est fort défensivement ? Nous nous sommes particulièrement adaptés en équipe au cours des deux dernières années. Différentes équipes auxquelles nous nous heurtons, différentes tactiques, nous sommes en mesure de la contrer et de nous adapter pendant le match et à la mi-temps. Nous sommes venus jouer contre une équipe similaire que nous allons affronter demain samedi à Norwich et nous comprenons ce que nous allons affronter, ce sera très difficile. Mais nous y allons avec un plan de match, nous savons ce que nous devons faire et nous espérons que nous en ressortirons avec un résultat qui nous mettra en bonne position pour revenir à Anfield", a ajouté Alexander-Arnold.

Plus d'équipes

"Nous avons surmonté de nombreux obstacles"

L'article continue ci-dessous

"La peur de passer à côté est-elle stimulante ? Les meilleurs joueurs du monde veulent accéder à ces étapes, ils veulent accéder aux finales, remporter des trophées, tout comme les meilleures équipes. Donc, si nous voulons être reconnus comme l'une des meilleures équipes du monde, nous devons arriver à ces dernières étapes. Nous croyons que nous pouvons le faire, nous savons que des matches difficiles se présentent à nous, nous l'avons vu au cours des deux dernières années, mais nous avons réussi à surmonter de nombreux obstacles, différents types de matches, des avantages, des inconvénients et nous savons que nous sommes capables de le faire. Les expériences que nous avons acquises au cours des deux dernières saisons, en particulier en Ligue des champions, nous ont appris à aller de l'avant dans ces compétitions. Cela ne veut pas dire que juste parce que nous avons assisté à deux finales consécutives, nous allons y retourner cette année parce que c'est difficile, c'est le football à élimination directe et des choses peuvent arriver. Nous savons que nous devons être à 100% tout le temps", a conclu le défenseur de Liverpool.

Alexander Arnold va revenir au Wanda Metropolitano, terre du sacre des Reds en juin dernier, mais c'est seulement un détail qui n'écarte pas Liverpool de son unique objectif : "Évidemment, cela va nous rappeler de bons souvenirs, où beaucoup de nos rêves se sont réalisés. Mais pour nous, nous ne pouvons pas trop à cela, nous ne sommes pas concentrés sur le passé, nous avons évidemment un travail à faire demain. Nous espérons gagner ce type de trophées et continuer à participer à ces types de compétitions aussi longtemps que possible. Notre prochaine étape est d'essayer d'obtenir un résultat demain et nous savons que ce sera difficile, donc c'est là que nous nous concentrons et nous ne nous concentrons pas sur ce qui s'est passé en juin, nous nous concentrons sur ce qui va se passer demain".