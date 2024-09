Liverpool a trouvé le remplaçant de Trent Alexander-Arnold

Wolverhampton vs Liverpool

Il n’y a pas beaucoup de joueurs au Bayer qui n’ont pas attiré l’attention la saison dernière, mais le club a réussi à conserver ses joueurs

Cependant, un certain nombre d’équipes s’intéressent à leurs meilleurs joueurs pour l’été prochain.

Le Real Madrid et Barcelone ont tous deux été liés à Florian Wirtz et Exequiel Palacios de Leverkusen par le passé, et Caught Offside a révélé que Liverpool est intéressé par les deux stars.

Un jeu des chaises musicales ?

Les Merseysiders seraient prêts à payer 100 millions d’euros pour Wirtz, tandis que Palacios est censé être disponible pour 60 millions d’euros. Jeremie Frimpong est encore moins cher, avec une clause libératoire dans son contrat de seulement 40 millions d’euros. Le Néerlandais a été lié à un départ cet été, et Liverpool fait partie de ses admirateurs.

Bien sûr, cela ne passera pas inaperçu, le Real Madrid étant très intéressé par son arrière droit titulaire actuel Trent Alexander-Arnold. L’international anglais est en fin de contrat l’été prochain, et les Blancos sont susceptibles de faire une offre pour lui en janvier s’il reste libre la saison prochaine. Il est tout à fait naturel que Liverpool se prépare à toutes les éventualités, même s'il espère conserver Alexander-Arnold, mais cela renforce la possibilité de son arrivée éventuelle dans la capitale espagnole.