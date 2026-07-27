Lisandro Martínez à propos des détracteurs de l'Argentine : ils n'ont aucune raison valable

Lisandro Martinez, le défenseur de l'Argentine, a répondu aux vives critiques dont a fait l'objet la sélection de son pays lors du Mondial 2026, où l'équipe a décroché la deuxième place.

L'Argentine a été la cible de critiques acerbes durant la Coupe du monde 2026 en raison d'un comportement jugé excessivement agressif.

L'image de l'Albiceleste s'est ternie aux yeux de certains observateurs, plusieurs incidents ayant alimenté la controverse autour du comportement des joueurs argentins, notamment lors de la défaite en finale face à l'Espagne, qui a permis à la Roja de décrocher sa deuxième étoile historique.

Face à cette vague de critiques, Lisandro Martinez a défendu la sélection de son pays, dénonçant ce qu'il considère comme une campagne injustifiée contre l'Argentine.

Il a déclaré, dans des propos rapportés par le site « Foot Mercato » : « Une campagne anti-argentine ? Je suis un peu agacé, ils n'ont aucune vraie raison de nous détester ! ».

Et d'ajouter : « Ils disent que nous sommes arrogants, mais cela reflète davantage leur réalité que la nôtre. Nous avons toujours respecté tous nos adversaires. »

Ainsi, le défenseur de Manchester United a affirmé que la sélection argentine, indépendamment de la polémique en cours, estime avoir toujours respecté ses adversaires.