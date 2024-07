Lionel Messi met Chicago Fire dans une véritable impasse

Les Chicago Fire sont obligés de payer une fortune aux supporters en raison de la blessure de Lionel Messi.

Lionel Messi est blessé depuis quelques jours, notamment lors de la finale de la Copa America, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juillet. En effet, l’Argentine a terminé sur le toit de l’Amérique grâce à une courte victoire devant la Colombie (1-0, ap), qui lui fait gagner sa 16e Copa devenant l’équipe la plus titrée de la compétition devant l’Uruguay (15).

Messi blessé à la cheville

Titulaire lors de la finale de la Copa America, Lionel Messi a quitté le terrain plus tôt que prévu. En raison d’une torsion d'une cheville subie en première mi-temps sur une tentative de centre (35e) dont il n'a pas pu se remettre, l’octuple vainqueur du Ballon d’Or s’était allongé sur la pelouse (64e) après un mauvais appui lors d'une course au milieu du terrain, se tenant la cuisse droite. Il a fini par quitter l’air de jeu (66e) en boitant. L’ancien du Barça avait été aperçu en larmes sur le banc quelques minutes plus tard.

Getty

Mais deux jours après ce match, l’Inter Miami, club de Messi, a donné des nouvelles de son capitaine. « Après une évaluation médicale, il a été déterminé que Leo Messi souffre d'une blessure ligamentaire à la cheville droite. La disponibilité du capitaine sera déterminée en fonction des évaluations périodiques et de l'évolution de sa récupération », pouvait-on lire sur le site du club américain.

L'article continue ci-dessous

Les supporters de Chicago veulent un remboursement

Avec ce message de la formation floridienne, Lionel Messi devrait manquer les terrains pendant quelques semaines. Mais les supporters des Chicago Fire ne veulent rien entendre. Ceux-ci veulent l’Argentin sur la pelouse lors du match contre l’Inter Miami le 1er septembre (2h30). Le mot d’ordre à Chicago c'est simple, c'est « Messi ou remboursé », selon le rapport de L’Equipe. Puisque les Chicago Fire envisagent de remplir leur stade de 62 000 places pour accueillir l’Inter Miami. Mais les supporters craignent l'absence de Messi, blessé à la cheville droite.

Getty Images

En effet, si l’ancien du Paris Saint-Germain ne peut finalement pas jouer, les spectateurs recevront une compensation partielle sous différentes modalités de la part de leur club, par exemple une ristourne de 100 dollars pour l'achat de billets pour au moins deux autres matchs est envisagée par la franchise. Les Chicago Fire ont prévu plusieurs animations dont un concert de Jason Derulo après le match contre l’Inter Miami.

Faut-il rappeler que les deux équipes s’affrontent cette nuit du samedi 20 à dimanche 21 juillet 2024 (1h30). Mais Messi est d’ores et déjà forfait en raison de sa blessure à la cheville.