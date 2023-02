Lionel Messi évoque sa relation avec Mbappé après la Coupe du monde

Lionel Messi a insisté sur la relation forte qu'il entretient avec son coéquipier Kylian Mbappé et a révélé qu'ils ont discuté lors du Mondial.

Dans une autre interview réalisée avec le septuple Ballon d'Or, Messi a été interrogé sur sa relation avec son coéquipier du Paris Saint-Germain, Mbappé, les deux devant partager les projecteurs dans la capitale française tout en se battant pour être le meilleur au monde. Messi a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de problème avec son jeune coéquipier.

Le média argentin Ole a demandé à Messi s'il avait discuté de la finale du Qatar avec Mbappé, ce à quoi il a répondu : "Oui, nous avons parlé du match, des célébrations comment les gens avaient vécu en Argentine dans ces jours où j'étais en vacances et les festivités que nous avons eu. Et rien, rien de plus, mais bien, vraiment bien".

Il a ajouté : "J'étais de l'autre côté aussi, j'ai dû perdre une finale mondiale aussi et je ne voulais rien savoir de cela, de ce qui s'était passé. Et rien qui ait un rapport avec la Coupe du monde à cette époque, c'est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu'il n'y a aucun problème avec Kylian, bien au contraire."

L'Argentin a porté sa nation jusqu'à la gloire au Moyen-Orient - même s'ils ont dû batailler dur pour l'obtenir après que Mbappé ait réalisé une remontée sensationnelle pour envoyer la finale en prolongation et aux tirs au but.

Le PSG sera ravi de voir que les stars s'entendent bien, alors qu'un énorme choc en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich l'attend. C'est également de bon augure dans leur tentative de convaincre Messi de prolonger son contrat avec le club, les discussions se poursuivant.