Lionel Messi donne à l'Argentine un "avantage spécial" dans sa quête de Coupe du monde

La présence de Lionel Messi dans ses rangs donne à l'Argentine un "avantage spécial" dans sa quête de Coupe du monde, selon Nicolas Tagliafico.

L'Argentine est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec pour prochain adversaire la Croatie, finaliste malheureuse en 2018. Lionel Messi a une fois de plus été une présence importante pour son pays dans sa quête d'une couronne mondiale insaisissable. L'attaquant de 35 ans a marqué dans quatre des cinq matchs de l'Argentine jusqu'à présent.

4 buts pour Messi au compteur

Malgré tout, la route est encore longue pour l'Argentine qui a eu chaud au tour précédent. L'Albiceleste a dû passer la terrible épreuve des tirs au but, tout comme la Croatie, pour éliminer les Pays-Bas et valider sa place dans le dernier carré de la compétition. Lors de cette séance de tirs au but, Lionel Messi a donné l'exemple en mettant l'Argentine sur la bonne voie après avoir marqué son premier penalty.

Avec Lionel Messi dans son équipe, l'Argentine sait que tout est possible, à tout moment. Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale face à la Croatie, Nicolas Tagliafico, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, a déclaré qu'il jouait aux côtés du septuple Ballon d'Or et que son inclusion dans le onze de départ suscitait la confiance de tous ses coéquipiers.

"Avoir Messi est une motivation supplémentaire"

"Pour nous, c'est notre capitaine, notre leader. C'est lui qui nous pousse, qui nous motive. Il est un avantage spécial sur le terrain, nous savons que nous avons Lionel Messi et c'est une motivation pour nous. Nous sommes vraiment heureux d'avoir Messi comme capitaine. Nous travaillons tous ensemble pour réaliser nos rêves et c'est encore plus spécial d'avoir Messi à nos côtés", a expliqué l'ancien de l'Ajax.

Lionel Messi, qui a fait sa 1000e apparition en compétition lors de la Coupe du monde 2022, a trouvé la cible pour l'Argentine contre l'Arabie saoudite, le Mexique, l'Australie et les Pays-Bas - le seul match blanc qu'il a fait jusqu'à présent étant celui contre la Pologne en phase de groupe, au cours duquel il a manqué un penalty qui n'a eu aucune incidence sur la suite de la compétition.

L'Argentine sera en action contre la Croatie mardi, et Lionel Messi, qui a enfin remporté un trophée majeur avec l'Abiceleste lors de la Copa America en 2021, mettant fin à une longue période de disette, cherchera à consolider son statut de meilleur joueur de tous les temps en poursuivant sa quête d'être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière.