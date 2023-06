Lionel Messi déjà snobé par la MLS

Jesus Ferreira et Walker Zimmerman sont les têtes d'affiche de l'équipe MLS All-Star qui affrontera Arsenal le 19 juillet.

Wayne Rooney, l'entraîneur de D.C. United, sera à la tête des MLS All-Stars, qui affronteront Arsenal dans le stade de son club, l'Audi Field. Au total, 26 joueurs ont été nommés dans l'équipe, qui a été déterminée par une combinaison de votes des fans, des joueurs et des médias, de sélections par Rooney et de deux sélections par le commissaire de la MLS, Don Garber : la légende de la MLS Kei Kamara et la star montante du CF Montréal Mathieu Choiniere.

Lionel Messi, qui a récemment rejoint l'Inter de Miami et n'a pas encore joué en MLS, n'a pas été retenu.

Huit des 26 joueurs de l'équipe sont arrivés en MLS depuis 2022, et l'effectif représente un total de 15 pays différents. 19 joueurs participeront à leur premier match des étoiles, tandis que Walker Zimmerman dirigera l'équipe pour sa quatrième participation.