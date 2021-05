Pochettino a demandé à quitter le PSG

Le technicien argentin a informé ses dirigeants de son intention de quitter le club. Le Real Madrid et surtout Tottenham sont à l'affût.

On n'en finit plus de parler du banc du Real Madrid pour trouver le remplaçant de Zidane, une mission marquée par la patience. Goal a rapporté le 27 mai que le club avait appelé Mauricio Pochettino et maintenant nous pouvons également avancer que l'Argentin a informé le PSG qu'il voulait partir.

Pochettino a expliqué son intention de quitter le club aux dirigeants parisiens. Son départ, contrat en vigueur oblige, n'est pas simple. Tout dépend désormais de l'entente entre les deux entités, avec la possible signature de Kylian Mbappé à l'horizon.

Bien que la relation de Leonardo, directeur sportif du club français, avec Pochettino ait perdu de son éclat, la continuité de l'entraîneur est loin d'être exclue. Pochettino, arrivé cet hiver, a une affection particulière pour le PSG, où il a évolué en tant que joueur, et est conscient qu'il occupe un poste très prisé et un projet aux grandes aspirations. Rester ne serait pas un drame dans tous les cas.

Son départ serait en revanche un camouflet pour le PSG, six mois à peine après avoir convaincu son ancien joueur de rejoindre à nouveau la capitale, cette fois sur le banc de touche. Après s'être séparé de Thomas Tuchel en cours de saison, le club de la capitale se retrouverait ainsi contraint de faire appel à un troisième manager en moins d'un an.

Conte et Raul également sur la liste ; Tottenham intéressé

Pochettino sait qu'il est le candidat numéro un du Real Madrid, qui a également discuté avec Conte et Raul pour prendre la succession de Zinédine Zidane à partir de la saison prochaine.

Mais il y a un autre prétendant aux nombreuses possibilités sur la table : Tottenham, que Pochettino avait emmené en finale de Ligue des champions voilà deux ans, pour une défaite face à Liverpool avant une entame difficile la saison suivante qui lui avait coûté sa place.

Depuis Londres, les Spurs espèrent faire revenir l'Argentin, à qui ils pourraient offrir la stabilité d'un contrat à long terme et la confiance qu'ils lui accorderaient en lui donnant les pleins pouvoirs de décision. A cela s'ajoute la situation familiale de l'entraîneur, étroitement liée à la ville britannique