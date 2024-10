Lille - Real Madrid, les propos énigmatiques d'Ancelotti sur Mbappé

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a évoqué la situation de Kylian Mbappé avant le match contre Lille, mercredi.

Le Real Madrid se déplace dans le Nord de la France mercredi afin de défier Lille. En marge de ce choc de la deuxième journée de Ligue des Champions, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse. Face aux médias, le technicien italien a donné des indices sur une éventuelle titularisation de Kylian Mbappé face aux Dogues.

Carlo Ancelotti évasif sur la titularisation de Kylian Mbappé

Après sa victoire face à Stuttgart il y a deux semaines (3-1), le Real Madrid va essayer de poursuivre sur sa lancée en C1 contre le LOSC, mercredi. Le club madrilène débarque d’ailleurs à Lille avec un tout de taille dans son effectif : Kylian Mbappé. L’international français était pourtant annoncé forfait pour ce match, il y a quelques jours. Mais il a été finalement convoqué par Carlo Ancelotti à la surprise générale.

Le technicien transalpin n’exclut d’ailleurs pas de titulariser Kylian Mbappé face aux Dogues, mercredi. « Kylian Mbappé a récupéré très rapidement. Hier, il s'est entraîné individuellement. Aujourd'hui, il s'entraînera avec le groupe et nous verrons s'il est apte. Nous ne prendrons pas de risques », annonce l’ancien coach de Naples et de l’AC Milan.

Aurélien Tchouameni confirme les doutes sur Mbappé

Il y a donc encore quelques doutes sur la titularisation de Kylian Mbappé face au LOSC, mercredi. Ce qui n’est le cas de son frère, Ethan, d’ores et déjà forfait contre le Real Madrid. Il n’y aura donc pas de retrouvailles entre les frères Mbappé, demain. Par ailleurs, alors que Bruno Genesio a déjà un plan pour arrêter Kylian Mbappé, la présence du Bondynois est encore loin d’être certaine du côté du Real Madrid.

« Je ne sais pas si Kylian Mbappé va revenir demain ou non, mais ce qu’on espère, c’est qu’il revienne le plus rapidement possible. Il a voyagé avec nous et il va bien. Je n'en ai aucune idée, mais nous devons attendre de voir s'il est prêt à 100 % », a ajouté Aurélien Tchouaméni qui confirme les doutes de Carlo Ancelotti.